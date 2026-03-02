Extrema tensión en Parque Industrial: el ex de Luciana Muñoz fue demorado tras una balacera a su barbería

Maximiliano Avilez fue detenido tras desalojar un local que alquilaba a una vecina. Un móvil de la Policía Metropolitana quedó apostado en el lugar.

Una serie de episodios violentos ocurridos durante la tarde del domingo en el barrio Parque Industrial de la ciudad de Neuquén dejó como saldo una balacera a una barbería, destrozos en una despensa, un desalojo y dos personas demoradas . Entre ellas Maximiliano Avilez, el ex novio de Luciana Muñoz fue demorado por su participación en el conflicto.

Según vecinos entrevistados por LM Neuquén, el trasfondo del ataque a la barbería, residencia de Avilez, tuvo su origen por un conflicto que mantienen desde febrero con una mujer que le alquilaba la propiedad y mantenía una despensa desde hacía tres años. De acuerdo a testigos, la inquilina comenzó a reclamar que antes de abandonar el local, Avilez reconozca gastos que supuesamente invirtió en la remodelación del comercio.

Al tratarse de un sitio estratégico en Parque Industrial, con muchas ventas, la mujer desistió en retirarse del lugar. Además, trascendió que habría problemas vinculados al microtráfico , es decir, venta de estupefacientes y problemas de dinero entre ambas partes. El conjunto de factores crearon un caso de compleja solución.

Balacera y destrozos en Parque Industrial

Según informó a LM Neuquén el comisario Cristian Cuevas, coordinador operativo zona oeste, los hechos se iniciaron en la interseccion de calle 1 y 11entre las 17 y 18 horas, cuando el personal de la Comisaría 20 fue alertado por disturbios con detonaciones de armas de fuego a una barbería.

"Un hombre de 45 años fue a la Comisaría 20 a hacer una denuncia con un video donde se observa que se efectúan 9 disparos contra la barbería de su hijo, pide que no tiren, porque había gente, pero cuando lo ven a su hijo que viene llegando con el amigo nuevamente comienzan los disparos", indicó Cuevas sin dar preciones de las identidades.

"En represalia rompe el candado de la puerta de la despensa y empiezan a romperle todo, sacaron la mercadería a la calle", describió Cuevas. Luego del "desalojo", en la madrugada del lunes, la mujer fue notificada de que la mercadería que había quedado en la vía pública y pudo retirarla. Aunque por el momento no volvió a ingresar desconocen si el conflicto ha culminado.

Aviles fue demorado en parque industrial

Búsqueda de los pistoleros y dos demorados

A partir de la intervención policial luego del ingreso de Avilez y su amigo a la despensa, la tensión social comenzó a escalar. "Se procede a la demora del hombre de 31 años y del amigo de 21 años, momento en que la gente comienza a arrojar piedras a ellos y a los uniformados por lo que interviene la Policía Metropolitana para calmar la situacion", indicó Cuevas.

"No tenían armas, pero sí en el lugar se procede al secuestro de 12 municiones calibre 380 y 12 municiones 9 mm, y el papá del muchacho hace entrega voluntaria de 42 municiones calibre 380 que eran de su hijo", confirmó el comisario.

En cuanto a los pistoleros lograron escaparse antes del arribo del policial. En cuanto a su búsqueda, el comisario indicó que interviene la Brigada de Investigación en conjunto con la Brigada de Delitos con información aportada por el denunciante. "Indica a una persona vecino del barrio, al otro no lo conoce, estamos trabajando en eso, ya tenemos más o menos quiénes serían las personas", señaló.

parque industrial balacera avilez

Una de las hipótesis de la investigación sería que los hombres que inciaron la balacera fueron en representación de la mujer que llevaba adelante la despensa.

"Es un conflicto de larga data, el 16 de febrero hubo este tipo de disturbios, y la inquilina radicó dos denuncias en contra de este hombre por lo que se dio intervención a fiscalía, según informó Cuevas. Frente a la última balacera se dispusieron patruillas móviles y desde este domingo por la noche un móvil de la Metropolitana quedó apostado fuera de las viviendas con el objetivo de transmitir tranquilidad a los vecinos.

Sin embargo, en el barrio se respira tensión. Luego de varias horas, este lunes a las 8 Avilez y su amigo fueron notificados por amenazas calificadas y daños, y luego fueron puesto en libertad supeditada.