10 años de prisión para un hombre condenado por abuso sexual a una adolescente

En una audiencia de determinación de la pena realizada este lunes en la ciudad judicial, la fiscal del caso Carolina Mauri pidió que un varón sea condenado a 10 años de prisión efectiva por abuso sexual de una adolescente de su entorno .

Se trata de L.E.M. y los delitos por los cuales fue declarado penalmente responsable son abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos en concurso real y agravados por el vínculo y por la convivencia preexistente, en carácter de autor .

Para pedir la pena, Mauri describió como agravantes principales las propias de la calificación legal, la pluralidad de hechos cometidos y que el imputado tiene antecedentes penales computables por una condena en suspenso, impuesta en 2019, por un delito similar.

Carolina Mauri Fiscal

La defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia Andrea Rapazzo adhirió a los agravantes y atenuantes descriptos por la fiscalía y también al monto de pena requerido.

De acuerdo con la teoría del caso que acreditó el Ministerio Público Fiscal en el juicio L.E.M. abusó sexualmente de una adolescente de su entorno familiar, en la casa donde convivían, ubicada en un barrio de la ciudad de Neuquén.

Las agresiones sexuales fueron cometidas bajo dos conductas distintas: una en diciembre de 2022, cuando abusó sexualmente de la adolescente; la otra desde principios de 2023 hasta abril del 2024, cuando abusó sexualmente de la víctima, accediéndola carnalmente de manera continua.

El tribunal colegiado encargado de fijar la pena, integrado por los jueces Luis Giorgetti, Lucas Yancarelli y Juan Pablo Encina, hizo lugar al pedido de las partes acusadoras, condenó a L.E.M a 10 años de prisión efectiva y ordenó que se lo inscriba en el Registro de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Con la resolución adoptada por el tribunal, la Oficina Judicial deberá fijar en los próximos días la fecha para la realización de una audiencia de ejecución para que el condenado se constituya como detenido y comience a cumplir la pena.

Si bien fue declarado responsable y condenado, el nombre del imputado se mantiene con iniciales para resguardar la identidad de la víctima y evitar su identificación.

Echaron de la ciudad a un hombre por cometer abuso sexual en un camping

La Justicia neuquina ordenó la exclusión de un hombre del ejido municipal de Picún Leufú, imputado por haber abusado de una mujer durante una estadía en un camping de la localidad. La medida busca resguardar a la víctima y evitar riesgos para el avance de la investigación judicial.

La resolución fue dictada este domingo por la jueza de garantías Vanessa Macedo Font. La magistrada ordenó que el acusado sea trasladado por personal policial hasta la Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), desde donde deberá regresar a la provincia de Salta, su lugar de origen.

Picun leufu

El imputado, identificado como L.A.S., fue acusado por los delitos de lesiones leves y abuso sexual. Según explicó el asistente letrado Federico Cúneo, el hombre había conocido a la mujer días antes en Piedra del Águila y la invitó a pernoctar en el camping municipal de Picún Leufú.

De acuerdo a la imputación fiscal, el ataque ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada del domingo, cuando el acusado ingresó a la carpa de la mujer y comenzó una discusión que derivó en una agresión física. En ese contexto, la golpeó, la tomó del cuello y le realizó tocamientos. Además, atacó con un elemento punzocortante a un hombre que intervino al escuchar los gritos de la víctima, lo que permitió que la mujer pudiera huir del lugar.