Santiago Cúneo: "El único opositor en la Argentina soy yo"

Visitó Neuquén para presentar su último libro. Dijo que el país tiene que salir de la República. Defendió a Kicillof y criticó a Cristina, a la que adjudicó la responsabilidad de que Milei hoy sea presidente.

Polémico, frontal y con un lenguaje que evita cualquier tipo de eufemismos. Así es Santiago Cúneo , periodista y dirigente político que fue candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones de octubre del año pasado.

De visita por Neuquén para presentar su libro “Democracia Confederal II”, dialogó con LMN y no eludió hablar de ningún tema. Fue muy crítico con gran parte de la dirigencia peronista, apuntó sus cañones a Cristina Fernández de Kirchner y defendió a Axel Kicillof .

También hizo referencia a las denuncias que formuló contra el presidente Javier Milei . “Toda la información que dispara la posibilidad de que nos crucemos está en la justicia. Porque también pedí el careo. Pero la justicia federal argentina está siempre para garantizar el status quo y nunca juzgar a un presidente durante su mandato”, señaló.

- ¿Estás conformando algún espacio político en Neuquén?

- Nosotros estamos diseñando en todo el territorio nacional organizaciones confederadas para buscar la construcción de abajo hacia arriba, con la voluntad política del pueblo argentino de salir de la República. O sea, que nosotros lo que predicamos es el modelo confederal. Eso quiere decir que no venimos a hacer campaña personal, sino a despertar conciencias. En cada provincia buscamos que surja un liderazgo natural que quiera ser independiente y confederado. Entonces, no es una campaña donde yo vengo a buscar votos presidenciales y a decirles que me sigan, sino a pedirle a algún neuquino que sea haga cargo de representar los intereses confederados como yo represento los de mi provincia, que es la provincia de Buenos Aires.

- ¿De la política actual de Neuquén hay algún sector que es cercano a este pensamiento?

- El neuquino está viviendo una hora dramática de vaciamiento de sus riquezas, porque cada camión que se va con una carga de petróleo, que es un bien no renovable, que no está pagando retenciones y que se va por los puertos a otros destinos, implica que los neuquinos han perdido dinero y trabajo.

Porque cuando vos exportás bienes no renovables y commodities, estás exportando dinero y trabajo que van a tener los que reciban ese commodity, que lo van a industrializar y ponerle valor agregado en el destino final. Con lo cual, Neuquén está siendo saqueada, viviendo una burbuja inmobiliaria estafatoria, que es muy parecida a la de Barcelona de hace 10 años atrás, con valores inmobiliarios delirantes basados en una propaganda mentirosa que es Vaca Muerta. Y Vaca Muerta está más muerta que nunca porque hoy tiene una amenaza de despidos de YPF de 5.000 trabajadores, 2.000 choferes de camiones y 3.000 empleados petroleros.

Los neuquinos deberían estar muy preocupados, a pesar de los buenos salarios petroleros de un pequeño sector que se beneficia de eso, pero que claramente lo están haciendo a cambio de la liquidación del patrimonio de la provincia.

ON - Santiago Cúneo (10) Omar Novoa

Escenario nacional

- Yendo al contexto nacional y a partir de tu posición crítica hacia el gobierno de Javier Milei, ¿Cómo ves hoy al arco opositor?

- El único opositor en la Argentina soy yo. El resto son republicanos con buenos modales que también están dispuestos a respetar las imposiciones del Fondo Monetario y las renegociaciones de la deuda externa. Nosotros claramente proponemos un default soberano y la liquidación de este estado de dependencia e ignominia pornográfica del occidente capitalista integrado por Estados Unidos, Inglaterra y el moderno Estado de Israel en manos de un asesino, genocida y nazi como Netanyahu. Con lo cual, lo que haga este gobierno no tiene que importar nada. Tenemos que tener nuestra propia agenda geopolítica y política interna. Para nosotros en la política interna es salir de la República a la Confederación y en la política internacional, que es la geopolítica, sumarnos a los BRICS y estar junto a China, Rusia, India y Brasil.

- ¿Y cómo juega el peronismo, según tu visión, en este contexto?

- Yo soy nacionalista, obviamente con una aclaración, que tiene que ver con que he superado la etapa del nacionalismo, por eso soy confederado. Pero para que entienda la popular: soy nacionalista, después peronista y, por último, como decía el General, están los hombres. El peronismo es un movimiento, no es un partido político, con lo cual que surjan personas de espacios de un partido llamado justicialista no garantiza peronismo.

Y de hecho está probado que en los últimos 30 años de listas del PJ salió cualquier cosa menos peronistas. Así que los peronistas somos un movimiento y nos vamos a reagrupar en la base movimientista de la recuperación del poder político y después veremos con qué partido.

ON - Santiago Cúneo (5) Omar Novoa

Cristina, Kicillof y Milei

- Da la sensación, por la importancia que tiene ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hoy Axel Kicillof es la figura más relevante de lo que podríamos llamar peronismo ¿coincidís?

- Axel es mi candidato porque yo quiero un presidente bonaerense. Yo voy a ser candidato a gobernador de mi provincia y lo quiero a él como presidente. Los neuquinos deberán soñar con su presidente neuquino y los cordobeses con un presidente cordobés.

Yo creo que la Argentina necesita un presidente bonaerense para dar vuelta a esta situación. Pero ya le aclaré en público y en privado a Axel que si yo soy gobernador y él es presidente, no cuente con un peso de la provincia de Buenos Aires.

- ¿Y Cristina?

- Cristina es historia, está terminada. Ha sido la jefa de campaña de Milei, responsable de que este vergonzoso episodio oscuro y satánico de la Argentina que estamos viviendo exista. Obviamente sí es víctima del lawfare y de una persecución del Poder Judicial Federal. Pero más allá de eso y de tener mi solidaridad en este tema, claramente es la mayor responsable de la catástrofe argentina por la que estamos pasando.

- ¿El gobierno nacional puede volver a ganar en 2027?

- No me preocupa. Yo no trabajo para ganar elecciones, trabajo para construir una patria. Y seguramente, si vos le preguntaras a un italiano que vivió en el fascismo, a un alemán que vivió el nazismo, obviamente desde el 33 hasta el 45 habrá sido muy difícil oponerse a los nazis siendo alemán. Y sin embargo lo hicieron, hubo muchos que lo hicieron. Con lo cual los tiempos que dure la perversidad de un modelo antipatria y colonial son intrascendentes en tiempos históricos.

De hecho, si le preguntás a un chico cuánto duraron las invasiones inglesas, creen que llegaron a la mañana y se fueron a la tarde. Así funciona la historia. Llega un momento que se hace una síntesis tan ajustada de los hechos que la gente cree que las cosas pasaron en un segundo o nunca pasaron.

Este presente horrible y satánico va a sufrir la misma situación frente a la historia. Dentro de algunas generaciones todos creerán que esto duró nada, aunque nosotros lo hayamos padecido como algo eterno.

- Diste a conocer en su momento información muy delicada respecto al presidente, con acusaciones fuertes ¿Eso lo presentaste en la justicia? ¿Y por qué crees que Milei ni sus voceros nunca te respondieron cuando sí lo han hecho frente a otros periodistas o comunicadores?

- Lo último es algo que tiene que contestar el presidente. Yo hago lo que tengo que hacer y él tendría que responderte a vos o a cualquier periodista o medio por qué no lo hace. Yo me hago cargo de mí, no de él. Entonces, por qué no lo hace es una pregunta que tiene que contestar él.

Toda la información que dispara la posibilidad de que nos crucemos está en la justicia. Porque también pedí el careo. Pero bueno, la justicia federal argentina está siempre para garantizar el status quo y nunca juzgar a un presidente durante su mandato. Así que seguramente las cosas pasarán cuando sea derrocado. Ahí la justicia se va a acordar que había una causa.