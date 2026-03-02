Con telemedicina y un operativo contrarreloj, lograron salvar a una mujer de 53 años

La paciente ingresó por la guardia con un Síndrome Coronaria Agudo y se activó un protocolo de asistencia en tiempo real.

Un operativo sanitario le salvó la vida a una mujer de Las Ovejas.

En un operativo sanitario que combinó telemedicina en ruta, protocolos de vanguardia y monitoreo constante, el hospital de Las Ovejas derivó a una paciente de 53 años a Chos Malal y luego a Neuquén capital tras un complejo traslado sanitario.

La Red Provincial para la Atención de Infartos (Red-IAM) sumó un nuevo caso de éxito el jueves pasado. La paciente se encuentra estable tras haber sufrido un Síndrome Coronario Agudo (Scacest), que activó un complejo engranaje de asistencia médica en tiempo real.

El episodio ocurrió el jueves 26 a las 19.10. Apenas 20 minutos después de la aparición de los síntomas, la paciente ingresó a la guardia hospitalaria, donde el equipo médico aplicó de inmediato el protocolo de la estrategia RADAR.

Hospital las ovejas

Una respuesta contrarreloj

Tras establecer contacto con el “Número IAM” de telemedicina, se decidió iniciar el tratamiento de trombólisis con estreptoquinasa, un procedimiento clave para disolver el coágulo coronario. “En una emergencia cardiológica, cada segundo es tejido cardíaco que se pierde”, explicó Celso Vázquez, director del hospital de Las Ovejas.

El traslado hacia Chos Malal primero y luego a Neuquén capital comenzó a las 20.40, y presentó desafíos clínicos que pusieron a prueba la preparación del equipo. Durante el trayecto, a la altura de Andacollo, la paciente presentó complicaciones severas. Con conectividad satelital asegurada en la ambulancia, el equipo mantuvo comunicación permanente con el hospital receptor; logrando sacar a la paciente de esa situación de gravedad.

“Fue monitoreado todo el traslado con registro cada 15 minutos. Tener el monitor en la ambulancia es una facilidad que permite reaccionar a tiempo”, destacó la médica a cargo sobre la importancia del equipamiento.

La complicación, interpretada como una reacción secundaria al tratamiento fibrinolítico, revirtió espontáneamente bajo la supervisión de enfermería y medicina de guardia. Tras una hora y 10 minutos de viaje, la paciente fue entregada en la guardia de Chos Malal en condiciones de estabilidad clínica. Más tarde, fue trasladada ya a Neuquén capital, para continuar con su recuperación.

Hospital chos malal

El impacto de la Red-IAM en el interior de Neuquén

Este caso se alinea con las estadísticas del reporte de febrero de 2026, que muestran cómo Neuquén ha logrado reducir drásticamente los tiempos de respuesta. Con la implementación del programa RADAR:

El uso de trombolíticos en el interior se ha sextuplicado.

El 84% de los pacientes logran ser derivados exitosamente a centros de mayor complejidad.

La edad de la paciente (53 años) coincide con el promedio de 54 años registrado en el sistema de Salud Pública para este tipo de eventos.

“Esto es el resultado de mucho trabajo y preparación”, destacó Celia Luque, jefa de la Región Sanitaria Alto Neuquén, emocionada por el desempeño del equipo del hospital de Las Ovejas. La funcionaria ponderó la precisión en el diagnóstico, la comunicación efectiva entre equipos y el traslado seguro sostenido por la conectividad satelital que brindan las antenas satelitales. También reconoció la intervención del equipo de Buta Ranquil, igualmente capacitado e integrado a la Red-IAM, en este caso.

“La preparación de los equipos es lo que marca la diferencia en los momentos críticos. Durante el traslado hubo complicaciones esperables, pero gracias a la comunicación permanente y la videollamada en la ambulancia, la paciente llegó estabilizada”, dijo Luque.

Para ver cómo funciona la conectividad hace clic acá: https://www.instagram.com/p/DGQ0S3Vuxnv/