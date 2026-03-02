Una despensa como fachada: imputaron a tres personas por vender droga en Barrio Nuevo

La fiscalía de Narcocriminalidad logró la clausura preventiva del comercio por cuatro meses y prisión preventiva para uno de los acusados.

Tres personas fueron imputadas por comercializar droga en una vivienda que funcionaba como despensa en la ciudad de Neuquén . La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Narcocriminalidad junto al departamento Antinarcóticos de la Policía y derivó en la clausura preventiva del local por cuatro meses y en la prisión preventiva para uno de los acusados.

La audiencia se realizó este sábado y estuvo encabezada por el juez de garantías Cristian Piana, quien hizo lugar a las imputaciones formuladas por la fiscal del caso, Eugenia Titanti. Además de ordenar el cierre del comercio, ubicado en Barrio Nuevo, el magistrado dispuso cuatro meses de prisión preventiva para uno de los imputados, mientras que los otros dos deberán cumplir medidas cautelares.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscalía, desde al menos el 19 de enero hasta el 27 de febrero de este año, tres personas identificadas como N.B., R.M. y J.M. vendían droga en un inmueble del barrio Nuevo que operaba bajo la fachada de una despensa.

Según la acusación, N.B. dirigía la actividad y coordinaba la apertura y el cierre del local; R.M. se encargaba de atender el punto de venta y concretar los intercambios con los compradores; mientras que J.M. facilitaba su cuenta de billetera virtual para canalizar el dinero proveniente de las ventas.

Clausura preventiva

La investigación incluyó tareas de seguimiento y recolección de pruebas que permitieron sostener la hipótesis de que el comercio funcionaba como pantalla para la comercialización de estupefacientes.

El allanamiento y los elementos secuestrados

Horas antes de la audiencia, el viernes 27 de febrero, se realizó un allanamiento en la casa investigada. Durante el procedimiento, el personal policial secuestró más de 3,7 millones de pesos en efectivo, clorhidrato de cocaína y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de la sustancia.

También se encontró una pistola con la numeración limada y municiones en su cargador. Parte de la droga y el arma fueron halladas en el baño del departamento ocupado por N.B., según detalló la fiscalía durante la audiencia.

El hallazgo del arma de fuego motivó una imputación adicional para N.B., ya que se le atribuyó la tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y el delito de encubrimiento, en concurso real con la acusación principal vinculada a la venta de estupefacientes.

kiosco narco valentina norte (1).jpg

La calificación legal y las medidas cautelares

La fiscal Titanti, junto al asistente letrado Bruno Miciullo, encuadró los hechos en el delito de comercio de estupefacientes, previsto en el artículo 5, inciso “c”, de la Ley 23.737, en calidad de coautores para los tres acusados.

Tras escuchar a las partes, el juez Cristian Piana resolvió hacer lugar a las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. En el caso de N.B., dictó cuatro meses de prisión preventiva al considerar acreditados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

En cuanto a los otros dos coimputados, el magistrado dispuso la obligación de fijar domicilio en una vivienda distinta a la investigada, la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del inmueble clausurado y la presentación semanal ante el Ministerio Público Fiscal.

La investigación continuará durante los próximos meses, mientras el comercio permanecerá cerrado de manera preventiva y la fiscalía avanza en la recolección de pruebas para definir la situación procesal de los acusados.