Comenzó la obra de la quinta Ciudad Deportiva en el oeste de Neuquén

La Municipalidad de Neuquén inició la construcción del quinto Salón de Actividades Físicas (SAF) en la ciudad. En esta oportunidad, el nuevo espacio deportivo tendrá lugar en el barrio Melipal, en el oeste capitalino, y se suma al concepto de Ciudad Deportiva que impulsa la gestión municipal.

La obra contempla la construcción de un espacio cubierto de 1.500 metros cuadrados que incluirá sanitarios, vestuarios, oficinas, un comedor y gradas con capacidad para casi 500 espectadores.

Además, el proyecto prevé la repavimentación de la pista de patín y trabajos de intervención en la cancha de fútbol que ya existen en el predio.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, destacó que se trata de “una obra de primer nivel y de calidad para que miles y miles de chicos puedan practicar deporte y realizar actividades culturales y recreativas”. Asimismo, subrayó que se trata de una inversión municipal de 4.100 millones de pesos y que el plazo estimado de ejecución es de 450 días.

SFP Inauguracion de SAF en confluencia (46).JPG Foto ilustrativa. Sebastián Fariña Petersen

“Vamos a continuar con el concepto de Ciudad Deportiva y, además del gimnasio cubierto de 1.500 metros cuadrados, también se va a repavimentar la pista de patín y vamos a intervenir en la cancha de fútbol”, señaló.

Nicola precisó que el nuevo SAF tendrá características similares a los ya inaugurados en los barrios Confluencia, Parque Industrial y San Lorenzo.

En relación con los aspectos técnicos, indicó que durante estos días se están llevando adelante los primeros trabajos en el terreno, que incluyen movimiento de suelo, demolición de estructuras existentes, cercado y la instalación del obrador. “En estos días los vecinos y vecinas de la zona van a ver cómo toma forma la obra”, aseguró.

Además, sostuvo que la incorporación de estos espacios deportivos amplía las oportunidades para la realización de competencias y actividades comunitarias en los distintos barrios.

“La posibilidad de tener estos espacios también permite que haya más competencias”, afirmó. Por último, recordó que cuando se construyó el primer SAF hacía 30 años que el municipio no edificaba gimnasios en la ciudad.

"Desde el gimnasio del Parque Central no se habían hecho más, y esta iniciativa la vamos a continuar”, concluyó.

Propuestas deportivas en el nuevo SAF para toda la comunidad

Actualmente, más de 700 personas de todas las edades participan gratuitamente de las actividades del SAF de Confluencia, inaugurado pocos meses atrás. Esa experiencia es un ejemplo del impacto positivo que tienen estos centros. La esquina donde se construyó se transformó en un punto de encuentro donde conviven niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores en múltiples disciplinas.

En este polideportivo se ofrecen propuestas como fútbol, básquet, hockey, vóley, gimnasia artística, GAP, bailes y ritmos, yoga, entrenamiento funcional y stretching, entre otras. El municipio también trabaja junto a asociaciones civiles para sumar convenios que amplíen la oferta deportiva y garanticen la participación de toda la comunidad.

Serenelli destacó que "estas acciones contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. No se trata solo de hacer actividad física, sino de generar integración barrial, inclusión social y desarrollo urbano". En la misma línea, subrayó que cada polideportivo tiene como objetivo “ofrecer un espacio de encuentro".