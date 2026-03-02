El Gobierno israelí endureció su ofensiva regional y redefinió blancos clave en el marco de un conflicto en Medio Oriente que no para de escalar.

Qué busca Israel tras la caída de Alí Jameneí y por qué ahora apunta al líder de Hezbollah.

Israel planteó este lunes una ampliación de sus objetivos militares tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí , confirmada por medios internacionales, mientras el escenario de Medio Oriente ingresó en una nueva fase de máxima tensión. En ese sentido, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz , señaló públicamente al secretario general de Hezbollah, Naim Qassem , como un “objetivo designado a abatir” .

La advertencia se produjo después de una serie de ataques lanzados desde el sur del Líbano contra el norte de Israel durante la madrugada. Según el Ejército israelí, los proyectiles impactaron tanto en instalaciones militares como en “objetivos civiles” del área metropolitana de Haifa.

Si bien no se registraron heridos en territorio israelí, Katz avisó en una publicación en la red social X que “cualquiera que siga el camino de (Alí) Jameneí pronto se encontrará con él en las profundidades del infierno, junto con todos aquellos que han sido atraídos por el eje del mal”.

En el mismo mensaje, sostuvo: “No volveremos a las reglas de fuego anteriores al 7 de octubre”, y aseguró que Israel defenderá a sus ciudadanos “con toda su fuerza”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que en la madrugada de este lunes informaron sobre la detección de misiles iraníes dirigiéndose hacia su territorio, indicaron que las ofensivas contra Hezbollah se mantendrán durante varios días.

De acuerdo con el parte oficial, los bombardeos forman parte de una respuesta directa al ataque lanzado por el movimiento chií libanés, el primero desde la firma del alto el fuego de noviembre de 2024, que había puesto fin a más de un año de enfrentamientos entre ambas partes.

En concreto, Israel amplió su ofensiva con el objetivo de debilitar la estructura militar iraní y sus aliados regionales. "La organización terrorista Hezbollah ha decidido unirse al régimen terrorista iraní y a partir de ahora soportará las consecuencias del ataque contra el Estado de Israel", remarcaron las FDI.

Ofensiva de Israel en el Líbano y contra Hezbollah

Según el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, los ataques israelíes en territorio libanés dejaron al menos 31 muertos y 149 heridos. La mayoría de las víctimas se registró en la periferia sur de Beirut, una zona considerada bastión de Hezbollah.

El movimiento chií justificó su ofensiva como represalia por el asesinato de Jameneí en Teherán y por la continuidad de los bombardeos israelíes pese al alto el fuego vigente desde 2024.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/2028277404033065360&partner=&hide_thread=false #URGENTE | Crece el conflicto en el Medio Oriente: Israel bombardea Beirut, Líbano, en represalia por el ataque de misiles de Hezbollah. pic.twitter.com/X1VpKEo8L5 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) March 2, 2026

Hezbollah anunció a fines de octubre del año pasado el nombramiento de Naim Qassem como nuevo secretario general, tras la muerte de Hasan Nasralá en un ataque israelí ocurrido en septiembre. Desde entonces, Qassem asumió la conducción política y militar del grupo, respaldado por Irán.

Este lunes, el Ejército israelí confirmó haber llevado a cabo un “bombardeo selectivo” contra un alto responsable de Hezbollah en Beirut, en momentos en que se reportaban explosiones en la periferia sur de la capital libanesa.

Israel: ofensiva a gran escala en Irán

En paralelo, Israel confirmó que mantiene una ofensiva aérea de gran escala en Irán. El portavoz militar, el general Effie Defrin, informó que decenas de aviones de combate atacaron cuarteles subterráneos en la capital de Irán.

“Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron otra extensa ola de ataques en todo Teherán. Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea lanzaron más de 100 municiones sobre varios cuarteles subterráneos del régimen”, declaró en una videoconferencia con medios locales.

Defrin señaló que la ofensiva responde a un “plan sistemático” coordinado con el Ejército de Estados Unidos y que incluye la destrucción de bases de lanzamiento y misiles balísticos.

“En estos momentos, cientos de aviones de la Fuerza Aérea están atacando simultáneamente al Líbano e Irán”, añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraelinSpanish/status/2028217144849150373&partner=&hide_thread=false El régimen iraní está atacando a civiles de toda la región en siete países, incluidos Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar.



Mientras Israel ataca a terroristas e infraestructura militar, Irán ataca a civiles inocentes en sus hogares. pic.twitter.com/W8IthLLrGd — Israel en Español (@IsraelinSpanish) March 1, 2026

En cuanto a la duración del conflicto, Defrin no quiso poner una fecha tentativa para la finalización, a diferencia del presidente estadounidense Donald Trump, quien estimó una ofensiva de cuatro semanas.

“Tenemos varios objetivos para esta guerra. Objetivos que hemos definido y que profundizaremos con el tiempo. Cuanto más daño causemos a este régimen, más agravaremos el daño. Continuaremos mientras sea necesario”, afirmó.

Según confirmaron las FDI, fueron eliminados esta madrugada "altos funcionarios del Ministerio de Inteligencia del régimen iraní" como Sayed Yahya Hamidi, viceministro de Inteligencia para 'Asuntos de Israel', quien dirigió actividades terroristas dirigidas contra judíos, actores occidentales y opositores al régimen en Irán y en el extranjero" y "Jalal Pour Hossein, Jefe de la División de Espionaje".

Impacto iraní en una importante refinería de Arabia Saudita

La escalada tuvo repercusiones en otros países de la región. Por caso, en Arabia Saudita, restos de drones iraníes interceptados impactaron en la refinería de Aramco en la ciudad de Ras Tanura, lo que provocó un pequeño incendio y el cierre preventivo de algunas unidades operativas.

Pese a que las autoridades confirmaron que no hubo heridos y que el suministro de petróleo no se vio afectado, los mercados reaccionaron de inmediato. El crudo Brent subió un 8 % y alcanzó los 78,22 dólares por barril, impulsado por el temor a una interrupción del suministro a través del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial. En Estados Unidos, el WTI registró una suba superior al 8,4 % antes de la apertura del mercado.

En este contexto, el Departamento de Transporte estadounidense recomendó evitar la navegación comercial por el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo, mientras continúan los ataques y se amplía el alcance del conflicto en Medio Oriente.