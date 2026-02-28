Hasta el momento es el hecho más trágico de la ofensiva conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos. Crece la tensión en Medio Oriente.

Al menos 53 niñas murieron tras un bombardeo israelí contra una escuela en Irán

Un ataque israelí contra una escuela de niñas en Minab, provincia de Hormozgan, dejó al menos 53 estudiantes muertas y 63 heridas , consolidándose como el hecho más trágico de la ofensiva conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos la madrugada de este sábado.

El gobernador provincial, Mohamad Radmehr, confirmó que el establecimiento primario “Shajareh Tayyebeh” fue alcanzado de manera directa por un proyectil mientras se encontraba en pleno turno mañana con unas 170 alumnas en su interior.

“En los ataques de hoy del régimen sionista contra la ciudad de Minab, una escuela primaria de niñas fue alcanzada de manera directa”, denunció el funcionario a través de la agencia IRNA, mientras los equipos de rescate trabajaban de urgencia entre los escombros para asistir a las víctimas.

Por su parte, el vicegobernador Ahmad Nafisi ratificó la magnitud de la masacre en una zona donde las operaciones de ayuda continúan bajo un clima de extrema tensión.

ataque escuela iran estados unidos israel (2)

La incursión militar, que según el presidente Donald Trump busca “eliminar amenazas inminentes” del régimen, provocó una respuesta inmediata de las Fuerzas Armadas iraníes, que lanzaron ataques masivos de represalia con misiles balísticos y drones contra bases estadounidenses en toda la región.

Ante la inestabilidad total, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, justificó la evacuación del personal no esencial del bloque sosteniendo que “los últimos acontecimientos en todo Medio Oriente son peligrosos”.

Esta situación de hostilidades aéreas forzó el cierre de espacios aéreos y la cancelación masiva de vuelos por parte de aerolíneas globales como Lufthansa, Air France y Turkish Airlines, en un escenario donde Teherán ya advirtió que considerará objetivos militares a todas las instalaciones norteamericanas en territorio regional.

Irán promete respuesta contundente tras ataques

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, condenó los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra varias ciudades iraníes y aseguró que las Fuerzas Armadas de su país “darán a los agresores la lección que merecen”.

La agencia estatal IRNA difundió en su cuenta oficial en español (@irna_es) un mensaje del canciller iraní acompañado de un enlace a la nota titulada “Araqchi: Nuestras Fuerzas Armadas poderosas darán a los agresores la lección que merecen”.

En la publicación, Araqchi afirmó: “Nuestras fuerzas armadas poderosas están preparadas para un día como este y darán a los agresores la lección que merecen”.

ataque estados unidos israel iran

Según la nota oficial, el ministro recordó un antiguo mensaje de Donald Trump de 2012 en el que el entonces empresario señalaba: “Ahora que la popularidad de Barack Obama está cayendo drásticamente, esperen que lance un ataque a Libia o Irán. Está desesperado”.

Araqchi sostuvo que “la guerra de Netanyahu y Trump contra Irán es completamente infundada, ilegal e ilegítima” y añadió que el mandatario estadounidense “ha convertido el lema ‘América Primero’ en ‘Israel Primero’, lo que en la práctica siempre significa ‘América Último’”.

La declaración se conoció horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el inicio de una “operación de combate masiva”, denominada por fuentes estadounidenses como “Epic Fury”, junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con el argumento de neutralizar supuestas amenazas nucleares y militares iraníes.