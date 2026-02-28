Cuándo terminan las obras en Rincón del Río y qué calles ya tienen asfalto nuevo

El intendente Mariano Gaido recorrió el barrio donde el sistema pluvial ya tiene un 90% de avance. El proyecto se enmarca en el Plan Orgullo Neuquino.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido , recorrió este sábado el barrio Rincón del Río para constatar el avance de las obras de infraestructura que buscan transformar el sector mediante la construcción del sistema pluvial y la pavimentación completa de sus calles.

Durante su visita, el jefe comunal destacó que el proyecto presenta un alto nivel de ejecución y que ya comenzó a reflejarse en mejoras concretas para los vecinos. Actualmente, la obra pluvial registra un 90% de avance, mientras que los cordones cuneta superan el 50% y la carpeta asfáltica alcanza cerca del 30% del barrio.

“La intervención vino a resolver un problema histórico porque el barrio se encuentra por debajo del nivel del río Neuquén”, dijo Gaido al mencionar la relevancia que tiene la obra pluvial. Al mismo tiempo, recordó que lo primero que se hizo fue reemplazar un canal a cielo abierto por una infraestructura adecuada para el manejo del agua de lluvia, con una estación de bombeo ya preparada.

De mantenerse el ritmo previsto, el municipio proyecta finalizar e inaugurar la intervención antes de mitad de año.

Según indicó el mandatario, la intervención resulta clave frente al aumento de precipitaciones registrado en los últimos años y permitirá mejorar significativamente la seguridad hídrica del sector.

gaido recorrida rincon lindo

Más asfalto y mejor conectividad

El plan de pavimentación continúa ampliando la red vial del oeste neuquino. Tras completar más de cien cuadras en la zona cercana a Rincón de Emilio, el proyecto avanza ahora sobre 126 nuevas calles dentro de Rincón del Río.

Durante la recorrida se verificó que el pavimento ya se encuentra finalizado en calle Océano Índico y en el área delimitada por Mar del Caribe, Portugal, Hungría y Océano Índico. El pavimento flexible utilizado permite habilitar las calles inmediatamente luego de su ejecución.

“Una vez finalizado todo, se sumarán a la capital neuquina otras 230 cuadras asfaltadas solo en este sector”. “Una vez finalizado todo, se sumarán a la capital neuquina otras 230 cuadras asfaltadas solo en este sector”.

El intendente remarcó que tanto el sistema pluvial como el asfalto se ejecutan con fondos municipales, apoyados en el superávit financiero local. Además, agregó que el proyecto incluye conexiones domiciliarias de agua y cloacas en sectores donde aún faltaban.

En cuanto al financiamiento, los vecinos aportan aproximadamente el 30% del costo del asfalto, mientras que el municipio cubre el porcentaje restante. La obra pluvial, en cambio, es financiada íntegramente por la comuna.

Rincón del Río

Las intervenciones en Rincón del Río forman parte del Plan Orgullo Neuquino, programa que prevé la pavimentación de más de 3.000 cuadras en distintos barrios de la ciudad, entre ellos Villa Ceferino, Z1, Valentina Sur y Confluencia.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el objetivo es continuar avanzando con obras estructurales que permitan mejorar la infraestructura urbana y resolver demandas históricas en distintos sectores de Neuquén capital.