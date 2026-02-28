Reforma laboral y baja de imputabilidad: cómo votaron los senadores de Neuquén en una semana clave

El Senado aprobó este viernes dos proyectos clave del Gobierno nacional. Hubo variedad de votos entre los representantes de la región.

El Senado de la Nación cerró este viernes una extensa jornada legislativa con la aprobación de dos iniciativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei: la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad . Ambas medidas generaron un fuerte debate político.

Tras más de 12 horas de sesión, las votaciones consolidaron nuevos triunfos parlamentarios para el oficialismo, con acompañamiento de aliados y el respaldo parcial de los legisladores de la Patagonia.

E l proyecto de modernización laboral fue aprobado con 42 votos afirmativos y 28 negativos . El mismo había regresado al Senado tras modificaciones realizadas en Diputados.

La iniciativa introduce cambios en el régimen laboral vigente vinculados a modalidades de contratación, reducción de litigiosidad laboral y mecanismos para garantizar el pago de indemnizaciones. Para lograr el consenso legislativo, el Gobierno eliminó el artículo 44 del texto original, relacionado con licencias médicas.

votación- reforma laboral- senado-ley

En el caso de Neuquén, la votación mostró una posición unificada: los tres senadores acompañaron la reforma.

Nadia Márquez (La Libertad Avanza): voto afirmativo

Pablo Cervi (La Libertad Avanza): voto afirmativo

Julieta Corroza (La Neuquinidad): voto afirmativo

Por su lado, Río Negro votó dividido en la reforma laboral.

Martín Soria (Fuerza Patria): voto negativo

Ana Marks (Fuerza Patria): voto negativo

Enzo Fullone (La Libertad Avanza): voto afirmativo

baja de imputabilidad

Durante la misma sesión, el Senado también aprobó la reforma de la Ley Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 27 en contra, consolidando otro avance parlamentario para La Libertad Avanza.

Al igual que en la reforma laboral, los representantes neuquinos votaron a favor del proyecto.

Nadia Márquez (La Libertad Avanza): voto afirmativo

Pablo Cervi (La Libertad Avanza): voto afirmativo

Julieta Corroza (La Neuquinidad): voto afirmativo

En el caso de Río Negro, hubo marcadas diferencias a la hora de votar.

Martín Soria (Fuerza Patria): voto negativo

Ana Marks (Fuerza Patria): voto negativo

Enzo Fullone (La Libertad Avanza): voto afirmativo

Tras la sesión del viernes, el oficialismo logró avanzar con dos de sus principales ejes legislativos: la reforma del sistema laboral y la modificación del régimen penal juvenil.

¿Cuándo entran en vigencia las modificaciones?

Si bien ambas iniciativas ya fueron aprobadas por el Senado y sancionadas por el Congreso, las modificaciones todavía no entraron en vigencia. Para que comiencen a aplicarse, primero deben ser promulgadas por el Poder Ejecutivo nacional y posteriormente publicadas en el Boletín Oficial.

Una vez cumplido ese procedimiento administrativo, la normativa empezará a regir ocho días después de su publicación, salvo que el texto legal establezca plazos diferentes para artículos específicos. En el caso de la reforma laboral, algunas disposiciones podrían aplicarse de manera inmediata, mientras que otras requerirán reglamentaciones complementarias del Gobierno nacional.

Respecto de la baja de la edad de imputabilidad, su implementación también dependerá de la adecuación de protocolos judiciales y del funcionamiento del sistema penal juvenil en cada provincia, por lo que su aplicación podría ser progresiva en todo el país.