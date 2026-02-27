Es ley la baja de edad de la imputabilidad a los 14 años en Argentina

En la tarde de este viernes, la Cámara Alta otorgó la media sanción que faltaba al proyecto de Régimen Penal Juvenil. Senadores votaron 44 votos afirmativos y 27 en contra y una abstención.

Con una abstención, 44 votos afirmativos y 27 en contra, el proyecto del oficialismo consiguió la media sanción que faltaba, tras el aval de Diputados, para que finalmente se convirtiera en ley y quedara la baja de la imputabilidad en los 14 años en la Argentina.

De esta manera, la Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Previo a la votación la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, cerró la lista de oradores y pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.

Desde el oficialismo argumentaron que “aumentaron los delitos cometidos por menores” de entre 12 y 15 años, con una participación “creciente” en delitos graves, lo que genera una sensación de "injusticia" e "impunidad", dos situaciones que el Ministerio de Seguridad, hoy comandado por Alejandra Monteoliva y previamente por la actual senadora libertaria Patricia Bullrich, se pretenden combatir desde el inicio de su gestión.

Indicaron que se pretende actualizar una norma que fue instalada en el año 1980 por considerarse necesaria la instalación de “un marco legal moderno” que se adapte al escenario actual de la delincuencia juvenil.

Entre los argumentos, desde LLA señalaron que son varias las bandas utilizan a menores de edad como parte de los hechos delictivos que cometen porque saben “que no pueden ser procesados” y este proyecto pretende contrarrestar esa estrategia.

Reforma Penal Juvenil Senado votacion (1)

Cruces en el Senado

Originalmente elproyecto oficialista había impulsado el proyecto que iniciaba la punibilidad de los menores en los 13 años; aunque tuvo que comenzar una “negociación parlamentaria” con los bloques dialoguistas y elevarla a 14 para lograr el consenso político y, por ende, los votos necesarios para obtener la primera media sanción en Diputados.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

Por la oposición, el senador de Río Negro, Martín Soria, del Partido Justicialista, desfenestró el proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil. Señaló de aprobarse el texto tal como está, ante un delito cometido por menores de edad “la respuesta del Estado ya no será integral, a través de la Cenaf, ya no va a intervenir la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia comprendida en la ley 26061, la primera respuesta será de tipo penal”.

Señaló que las chicas y chicos de 14 y 15 años van a ser juzgados y condenados, con este texto, por delitos culposos, aunque en su participación no hayan tenido intención de dañar. Hay que ser claros con los padres,hay que explicarles con claridad, que cuando dos chicos se peleen en el recreo y se lastimen el director de una escuela deberá notificar a la comisaría y va a intervenir la fiscalìa. Según el artículo 89 del Código Penal, delitos de lesiones leves.

Reforma Penal Juvenil Senado votacion (2)

“Con este régimen penal, el nieto de la senadora Patricia Bullrich debería desfilar por los pasillos de Comodoro Py”. Recordó que la exministra responsabilizó a su nieto de mandarle mensajes de whatsapp a (Marcelo) D'Alessio, acusado y condenado a 13 años de prisión de espionaje.

“Macanuda la abuela, con esta ley, al responsabilizar a su nieto de tener vínculos con este personaje nefasto. Dijo públicamente que su nieto estaba jugando con su celular”, recordó el legislador.

Por su parte, la senadora Patricia Bulirich de LLA, sostuvo en el discurso de cierre del bloque oficialista qyue "cuando el delito no tiene consecuencia la ley pierde autoridad, esto es lo que pasaba en la argentina por eso hemos logrado bajar la tasa de homicidios, incluida la de los menores es la más baja en la historia del país".

Le respondió a Soria al decir que "mienten cuando dicen que los delitos de amenaza son de hasta 2 años, mienten cuando dicen que por una pelea en el recreo lo van a llevar preso". Cuestionó que ahora una patota que amenaza con piedras y mata a un adolescente quede libre como su nada para que luego cuente en tik tok.

La senador sostuvo que "los hechos tienen que tener consecuencias y el Estado no tiene que ser indiferente". Aseguró que "Argentina está cambiando" y que "durante décadas este sistema desprotegió a la sociedad". Aseguró que con el proyecto de baja de la imputabilidad: "Estamos hablando de educación porque la impunidad no educa, genera la idea de que todo vale, todo se puede, la corrupción , matar, robar".

REGIMEN PENAL JUVENIL- SENADO- BULLRRICH

Agregó que "la impunidad destruye la conciencia moral de un pueblo", por eso llevan adelante el proyecto de ley que busca bajar "la imputabilidad de los 14 años, que se basa en responsabilidad legal, educación". Afirmó que en la normativa "está contemplado lo que solicitó Jorge Capitanich, de resocialización, de acceso a la salud, a la educación, solo hay que mirarla porque está contemplado".

Explicó en su discurso que "esta es una ley penal con penas, para frenar en el primer delito al delincuente y no termine en un delito mayor y termine matando. La ley garantiza el debido proceso, algo que no recibieron las víctimas".

Además, añadió que "esta ley introduce un concepto fundamental, que los padres serán civilmente responsables de los delitos que cometen sus hijos".

Finalizó su alocución con un minuto de silencio por las vícitimas de los crímenes que no han tenido justicia.

Celebraron desde el Gobierno la nueva normativa: "Delito de adulto, pena de adulto"

Tras la aprobación de la ley que baja la edad de imputabilidad, a través de las redes sociales, la Oficina del Presidente celebró la sancion definitiva por parte del Senado del nuevo Régimen Penal Juvenil. “Con esta ley. la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecia desconectado de la realidad criminal del siglo XXI”.

Consideró que “la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad”.

"A partir de hoy , quienes tienen la capacidad de comrpender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto", remarcó el mandatario.

Por su parte, desde el Ministerio de Justicia de la Nación celebraron que se haya aprobado la ley de baja de la imputabilidad en el Congreso. Destacaron que se aprobó en la tarde de este viernes el Régimen Penal Juvenil, mpulsado por esa cartera en el marco del Plan Tolerancia Cero con el Crimen, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

Subrayaron que en adelante "los menores que cometen delitos comprenden perfectamente la criminalidad de sus actos y tienen que responder penalmente, sin excusas ni privilegios. Terminamos con décadas de impunidad y le damos a la Justicia las herramientas necesarias para juzgar a los criminales y sancionarlos adecuadamente".