El ex Real Madrid que denunció haber recibido más de 4.000 amenazas desde Argentina por defender a Vinicius

El partido de ida entre Benfica y Real Madrid por la reclasificación de la UEFA Champions League dejó una polémica que trascendió lo deportivo. Wesley Sneijder , ex futbolista y actual comentarista en Países Bajos, aseguró que recibió miles de amenazas desde Argentina luego de dar su opinión sobre la acción que involucró a Gianluca Prestianni y a Vinícius Jr.

"Es un tema terrible. Recibí 4.000 amenazas de muerte desde Argentina la semana pasada por expresar mi opinión. Todos tienen derecho a opinar. Quienes me amenazan también tienen una opinión. Yo también tengo una opinión basada en lo que veo", contó el neerlandés.

Antes de denunciar las amenazas, Sneijder había sido muy duro al analizar lo ocurrido en el campo. Sobre el gesto del argentino del Benfica, que habló con el brasileño cubriéndose la boca, expresó: "Prestianni debería ser un hombre y no taparse la boca al decirle eso a Vinícius. Si lo vas a decir, al menos dilo sin taparte la boca. Es un escándalo que la gente todavía siga llamando ‘mono’ a los negros".

Además, agregó: "Ah, y algo más. Prestianni tiene compañeros negros ¿En qué estarán pensando?". Sneijder también apuntó contra Nicolás Otamendi por otro momento del partido, cuando el defensor le mostró a Vinícius el tatuaje de la Copa del Mundo. "El título lo ganó Messi", sostuvo el ex mediocampista, marcando su desacuerdo con ese gesto.

Las repercusiones del "Prestiannigate"

Durante el partido de ida de la reclasificación de la Champions League entre Benfica y Real Madrid, se vivió un momento tenso cuando Vinícius Júnior denunció un presunto insulto racista por parte del extremo argentino Gianluca Prestianni.

El incidente ocurrió minutos después del único gol del partido, cuando el brasileño celebró cerca del banderín del córner y aseguró que Prestianni se tapó la boca y le dijo "mono". Tras el hecho, el árbitro francés Francois Letexier activó el protocolo antirracismo de la UEFA, deteniendo momentáneamente el juego para atender la situación.

El episodio generó repercusión inmediata en redes sociales y medios internacionales, con apoyo público a Vinícius de compañeros, rivales e historícos del fútbol. Por el otro lado, el Benfica y extremo argentino emitieron versiones distintas y desmintieron la acusación. El caso sigue abierto y sin resolución definitiva. La UEFA le aplicó una suspensión provisional de un partido a Prestianni mientras avanza la investigación por presunto lenguaje discriminatorio hacia Vinícius.

En las últimas horas surgió un nuevo elemento. Según informó el diario The Times, el extremo argentino analiza denunciar a Vinícius por haberlo llamado "enano" durante el encuentro de ida. La intención sería incorporar ese episodio como parte de su defensa ante el organismo europeo. De todos modos, esa situación no sería considerada un atenuante en caso de que se confirme una conducta sancionable.

Mientras tanto, el clima sigue tenso. Benfica pidió que se levante la medida cautelar para que el futbolista pueda estar disponible en la revancha este miércoles, pero por ahora la suspensión se mantiene. Aun así, Prestianni viajó a Madrid con el plantel como muestra de respaldo del club mientras espera el fallo final.

En su llegada al hotel fue increpado por un grupo reducido de hinchas del Real Madrid, que lo insultaron y lo señalaron por la acusación de racismo. No pasó a mayores, pero reflejó que el tema sigue caliente. La investigación continúa y, hasta el momento, no hay una decisión definitiva sobre el caso.