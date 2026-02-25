Otro batacazo en Champions League y victoria del Real Madrid con gol de Vinicius

La máxima competencia europea vivió una nueva jornada de emociones, con los partidos que definieron a los últimos clasificados a octavos de final.

Atalanta protagonizó una remontada histórica y eliminó a Borussia Dortmund tras vencer 4 a 1 en Bérgamo, resultado que le permitió revertir la derrota 2 a 0 sufrida en Alemania y clasificarse a los octavos de final de la UEFA Champions League .

El local abrió rápido el marcador con Gianluca Scamacca , que empujó un centro de Lorenzo Bernasconi Antes del descanso, Davide Zappacosta amplió con un remate que se desvió en Ramy Bensebaini e igualó la serie global.

En el complemento, Mario Pasalic marcó el tercero y puso a Atalanta arriba en la eliminatoria. Borussia Dortmund reaccionó mediante Karim Adeyemi y volvió a meterse en partido.

atalanta

Sin embargo, cuando todo parecía dirigirse a los penales, un error de Gregor Kobel derivó en un penal cometido por Bensebaini. En la última jugada, Lazar Samardzic selló el 4 a 1 definitivo y consumó una clasificación épica para el conjunto italiano.

Real Madrid ganó, Vinicius convirtió y volvió a bailar

Real Madrid venció 2-1 a Benfica en el Santiago Bernabéu y cerró los playoffs de 16avos de final de la Champions League con un global 3-1 para meterse en octavos. La serie llegó atravesada por la denuncia de Vinícius Júnior contra el argentino Gianluca Prestianni por un presunto insulto racista en la ida, un episodio que elevó la tensión mediática y dejó el foco puesto en cada cruce, cada gesto y cada celebración de la revancha.

En el partido, Benfica golpeó primero con Rafa Silva, pero el Madrid respondió casi de inmediato: Aurélien Tchouaméni igualó en la primera mitad y devolvió el control del resultado global. Aun con bajas importantes por lesión —incluida la de Kylian Mbappé—, el equipo local administró el trámite y evitó que el encuentro se desmadre cuando la visita buscó empujar con mayor agresividad. La noche también tuvo un gol anulado al Madrid por fuera de juego, en una acción revisada por la tecnología.

El cierre llegó con la acción que partió el partido. A los 79 minutos, Federico Valverde metió un pase exacto para la subida de Vinícius, que dominó por izquierda y definió cruzado para el 2-1 definitivo. Después del gol, el brasileño volvió a bailar en el Bernabéu: un festejo que se convirtió en marca registrada y que, por el clima de la previa, tuvo un peso extra en la escena.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026774982613721193&partner=&hide_thread=false ¡VINI BAILA Y METE AL REAL MADRID EN OCTAVOS! ¡EL BRASILEÑO MARCÓ EL 2-1 (3-1 GLOBAL) ANTE BENFICA!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qsRZMFWP6a — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026

El 2-1 terminó de bajar la persiana a una serie que Benfica intentó estirar con empuje, pero sin la precisión necesaria en el último toque. El Madrid se sostuvo con oficio en el tramo final, cerró espacios, manejó la pelota cuando pudo y dejó correr el reloj hasta el pitazo. Con el pase asegurado, la Casa Blanca espera rival en octavos: Manchester City o Sporting Lisboa, según determine el sorteo del viernes 27 de febrero.

El resultado de los demás partidos en Champions League

En el resto de la jornada, PSG empató 2-2 con Mónaco (goles de Marquinhos y Kvaratskhelia; Akliouche y Teze para la visita) y avanzó igual por global 5-4. En Turín, Juventus ganó 3-2 a Galatasaray con tantos de Locatelli (de penal), Gatti y McKennie, pero la victoria no le alcanzó: el conjunto turco se metió en la siguiente ronda por global 7-5, tras los goles de Osimhen y Yilmaz.