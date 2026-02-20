¿MLS o Champions League? Rodrigo De Paul sorprendió al elegir cuál es la competencia más difícil

El campeón del mundo lanzó una frase que resonó a nivel mundial por su llamativa declaración donde afirmó cuál es más difícil.

La Champions League no es solo una de las competencias más importante del mundo sino que es una de las más difíciles de obtener debido a la presencia de los jugadores de elite que habitan los distintos clubes con los que sueñan cada uno de los jugadores que surgen de los distintos países. Sin embargo, para Rodrigo De Paul hay una competencia a nivel clubes más difícil que el certamen europeo.

El medio BeinSports USA, entre otros, le adjudicaron una llamativa frase al jugador del Inter Miami, donde comparte equipo con su amigo Lionel Messi . “Creo que e s más difícil ganar la MLS que la Champions League . No se trata solo de calidad técnica, se trata de supervivencia. En la Champions sabes quiénes son los favoritos; en la MLS, el sistema está diseñado para que sufras en cada campo”, sentenció.

El campeón del mundo tiene una importante experiencia en el certamen europeo debido a que defendió los colores del Atlético Madrid en esa competencia jugando 35 partidos oficiales entre el verano del año 2021 y 2025. Mientras tanto utilizó la camiseta de Las Garzas en el certamen estadounidense en 17 oportunidades, un número que se acrecentará debido a la llegada de la nueva temporada.

Messi De Paul Portada

Finalissima confirmada: Argentina se enfrentará a España en marzo 2026 en Qatar, ¿qué día?

A poco más de dos meses de iniciar su participación en la Copa del Mundo, la Selección Argentina buscará retener su cetro de campeón en la Copa de Campeones Conmebol-UEFA o Campeonato Intercontinental de Selecciones, también conocida como Finalissima –en italiano-. Y su rival será ni más ni menos que la poderosa España, vigente monarca europeo.

Cabe recordar que el conjunto Albiceleste comandado por el DT Lionel Scaloni es el campeón vigente de esta competición, puesto que venció a Italia en 2022, en un partido que se llevó a cabo en el histórico estadio de Wembley (Inglaterra).

argentina finalissima.jpg

Argentina buscará retener su cetro de campeón en la Copa de Campeones Conmebol-UEFA o Campeonato Intercontinental de Selecciones, también conocida como Finalissima.

Finalissima confirmada: Argentina vs España en marzo 2026 en Qatar

La Selección Argentina se enfrentará a España el viernes 27 de marzo de 2026 en Qatar, cuando se pondrá en juego la Copa de Campeones Conmebol-UEFA, más conocida como Finalissima.

Según lo confirmó la UEFA en su portal oficial, la Finalissima 2026 se disputará el viernes 27 de marzo de 2026. El partido dará comienzo a las 21 hora local, lo que equivale a las 19 HEC y las 15 en la Argentina. Asimismo, el ente rector del fútbol en Europa destacó que la Finalissima 2026 se llevará a cabo en el Lusail Stadium de Qatar.

Es oportuno reseñar que este estadio se construyó para la Copa del Mundo de la FIFA 2022 y fue sede de cuatro partidos de Argentina en el Mundial, incluida su épica victoria ante Francia en la final.

Pero claro, todos los simpatizantes se hacen una pregunta: ¿por qué la Finalissima no se pudo programar en 2025?

El ajustado calendario de ambas selecciones no lo permitió: a lo largo del 2025 se disputaron las Eliminatorias mundialistas, la Liga de las Naciones de la UEFA y el Mundial de Clubes.

Cabe reponer que la Finalissima –que tiene carácter de título oficial- registra tan sólo tres ediciones a lo largo de la historia. ¿Quiénes fueron los ganadores?

1985: Francia (2-0 vs. Uruguay).

1993: Argentina (1-1 y 5-4 por penales a Dinamarca).

(1-1 y 5-4 por penales a Dinamarca). 2022: Argentina (3-0 vs. Italia).

Asimismo, es oportuno resaltar que la Finalissima es el tercer torneo organizado conjuntamente por la UEFA y la Conmebol (después de la Copa Intercontinental y la Supercopa de Campeones Intercontinentales), y el primero a nivel selecciones.

Argentina-Finalissima-Portada.jpg

Hace 40 años, se disputó la primera edición de la Copa que enfrenta a las selecciones campeonas de Sudamérica y Europa. En aquella ocasión, el trofeo se denominó Artemio Franchi –en honor al dirigente deportivo italiano que falleció trágicamente en un accidente- y consagró a Francia, que derrotó en partido único a Uruguay. A poco más de cuatro décadas de aquella disputa inaugural, se realizará la Finalissima 2026.

Como dato de color, la UEFA consignó que el trofeo de la Copa de Campeones CONMEBOL-UEFA está fabricado en latón y revestido de plata, mide 45 centímetros de altura y pesa 8,5 kilos. La forma y el diseño son muy parecidos a los de la primera edición de 1985.