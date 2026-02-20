Por qué el Chiqui Tapia cerró su cuenta de Instagram

El presidente de AFA tomó la decisión en medio de una jornada intensa, que incluyó una fuerte sanción de la Justicia.

Chiqui Tapia atraviesa su momento más crítico desde que es dirigente. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino dio de baja su cuenta de Instagram , en medio de una jornada en la que fue citado a indagatoria por la Justicia.

Además, durante la tarde de este jueves y en medio de un evento, Tapia se enteró de que fue citado por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, junto al tesorero de AFA Pablo Toviggino, por una causa que investiga retenciones impositivas y falta de pago de aportes de seguridad social.

En una tarde complicada para su actualidad como presidente del fútbol argentino, el “Chiqui” Tapia tomó la decisión de cerrar su cuenta de Instagram.

Pablo-Toviggino-y-chiqui-tapia.jpg

El dirigente se encontraba en un evento de la Copa del Mundo que se llevó a cabo en el recinto La Rural, en el que se presentó y expuso el tour mundial de la Copa del Mundo original, que partirá desde nuestro país al tratarse del vigente campeón del certamen.

En el mismo se encontraban antiguos campeones del mundo con los colores albicelestes, como lo son Ubaldo Fillol, Carlos Tapia, Ricardo Giusti, Héctor Enrique, Sergio Batista, Jorge Burruchaga y Oscar Ruggeri, quienes conocieron la gloria máxima con la Selección en los Mundiales de Argentina 1978, el primero de ellos, y México 1986, el resto de los campeones.

Durante su participación en el mismo, el presidente de AFA se enteró que había sido citado a indagatoria el próximo jueves 5 de marzo por la presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones, además de ser restringido para salir del país.

Poco después de enterarse de la situación, Tapia se marchó del evento y, algunas horas más tarde, decidió cerrar su cuenta de Instagram, acción realizada por las celebridades, habitualmente, cuando son frecuentemente hostigadas.

El comunicado de AFA desmiente la acusación

"Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Futbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar: La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

La Asociación del Fútbol Argentino es la única entidad que ha sido denunciada penalmente por ARCA a la presente fecha, pudiendo remarcarse que todas las entidades sin fines de lucro que hoy existen en nuestro país, que se encuentran en la misma situación impositiva y previsional de esta Asociación, no han sido objeto del mismo tratamiento acusatorio por parte de ese organismo. El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna.