Boca y Vélez, preocupados: la sorpresiva respuesta de Thiago Almada sobre un posible pase a River

El jugador del Atlético Madrid llegó a la Argentina y habló sobre el interés que tendría el millonario. Qué dijo.

El cierre de la temporada europea empieza a darle paso al Mundial 2026 que iniciará en tan solo 17 días, donde se espera el "the last dance" de Lionel Messi , quien salió por una molestia en el duelo de Inter Miami , Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. Es por eso que distintas figuras que pueden estar en la convocatoria del entrenador Lionel Scaloni empiezan a llegar al país.

Durante la mañana de este viernes, el mediocampista ofensivo Thiago Almada llegó al territorio nacional y fue abordado por distintos medios de comunicación que esperaban con sus reporteros en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Mientras intentaba salir, el jugador lanzó una frase sorpresiva al hablar de un posible fichaje a River .

Si bien también suena en Vélez , lugar del que surgió, y también en Boca , el millonario se habría sumado a la disputa por el actual jugador del Atlético Madrid. Consultado por un posible pase al millonario ante un panorama donde le escasean los minutos en el colchonero, respondió: "No sé, la verdad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2058877206747619811&partner=&hide_thread=false "NO HE HABLADO". En su llegada a Argentina, Thiago Almada se refirió al interés de River en contratarlo para el próximo mercado de pases.



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"Estoy mentalizado en la selección, después veremos qué pasa", sumó en sus declaraciones y agregó: "Muy ansioso, muy feliz y a esperar la lista. A los hinchas les agradezco por el apoyo y vamos a defender el país como se debe. Estoy muy positivo y espero estar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2058899933638398347&partner=&hide_thread=false "VAMOS A DEFENDER EL PAÍS COMO SE DEBE"



Thiago Almada habló con la prensa en su llegada a la Argentina y se refirió al próximo Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. pic.twitter.com/GtqfHfwMWu — TyC Sports (@TyCSports) May 25, 2026

El presidente de Barcelona habló sobre Julián Alvarez y lanzó una frase explosiva

Todos se pelean por Julián Alvarez. A la hora de analizar a un delantero para intentar contratar y mejorar su plantel, muchos clubes de la elite analizan al campeón del mundo como una posibilidad debido a su gran presente que se potencia con sus cualidades naturales entrenadas cada día. Desde hace tiempo, Barcelona coquetea con el jugador

Hay una fuerte disputa entre dos grandes del fútbol mundial: París Saint-Germain, último campeón de la Champions League y finalista en esta edición, y el Barcelona de España, un club que hace tiempo está interesado en él y buscaría contratarlo para reemplazar al delantero Robert Lewandowski que se despidió de la hinchada y este viernes tuvo el último entrenamiento. En ese contexto de lucha, el presidente del club catalán Joan Laporta fue consultado por el delantero y fue contundente.

Qué dijo Laporta

Consultado por el interés del club en el jugador, Laporta respondió con contundencia: “Los jugadores de los que me hablan son muy buenos. Ya te digo que no descartamos a ninguno porque el Barça puede hacerle frente a todos. Pero nosotros somos los que ponemos las condiciones, somos un club con la suficiente entidad como para fijar las condiciones y que los jugadores que quieran venir los ayudamos a hacerlo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elchiringuitotv/status/2057759914391417067&partner=&hide_thread=false LAPORTA NO DESCARTA a JULIÁN y le MANDA UN AVISO:



"Las condiciones las pone el Barça".



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De esta manera, el club fue claro que no dará el brazo a torcer en su postura y que será claro en una posible oferta. Cabe recordar que el colchonero pide por encima de los 100 millones de dólares por su pase y han dejado en claro que no tienen pensado venderlo: “Podríamos abrir la puerta a que vinieran a negociar, pero es que no hay nada que hacer. Es un futbolista completamente intransferible e imprescindible en el equipo”.

Qué dicen desde España

El reconocido periodista especializado en mercado de pases Mateo Moretto, confirmó en diálogo con Radio Marca que "el Barça quiere que se convierta en el plan A para ser el delantero del Barça” y que tienen pensado "contactar con el Atlético y su representante”.