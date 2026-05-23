Tres jóvenes argentinos crearon una aplicación que convierte los pasos diarios en beneficios canjeables. Lanzada en mayo en Buenos Aires, ya es furor en redes sociales.

Pasito: la app argentina que premia con descuentos y productos por caminar

Pasito , la aplicación argentina que recompensa a los usuarios por caminar , alcanzó más de 110.000 descargas en pocos días desde su lanzamiento días atrás en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta, creada por los hermanos Santiago y Lisandro Schamberger, de 26 y 29 años, junto a Renata Poletti , de 25 años, busca incentivar la actividad física convirtiendo los pasos diarios en premios canjeables.

El funcionamiento de la app es sencillo: por cada 1.000 pasos que registra el dispositivo móvil, el usuario acumula un "pasito". Estos puntos pueden luego canjearse por descuentos y productos en comercios adheridos, como cafés, medialunas o entradas de cine.

La aplicación se vincula automáticamente con los sensores de salud del celular, que ya miden la actividad física del usuario. "Cada 1.000 pasos que vos hagas es un pasito", explicó Alejo Maimo, especialista en tendencias digitales, en el streaming LM Neuquén en vivo.

El sistema establece un tope de 15 pasitos por día, y los puntos acumulados vencen a los 60 días si no son canjeados. La app está disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS.