Pim Pau hizo bailar y cantar a los integrantes del streaming LM Neuquén en vivo

El grupo infantil propone un concierto donde adultos y niños disfrutan por igual del juego, la música y el humor.

Pim Pau , el reconocido grupo de música infantil integrado por Lucho Mi Loco, Eva Arves y Casio Carvalo, llegó a Neuquén y el Alto Valle para presentar su espectáculo musical . Se trata de la primera vez que el trío visita la región con su show de teatro, tras haber participado hace algunos años en un festival local.

El espectáculo, que lleva por nombre Pim Pau Lúdico , se define como un "concierto para jugar" que invita a toda la familia a participar. "Es un show con mucho juego, mucho cuerpo, mucha danza y teatro y humor, un poco de todo eso", explicó Lucho Mi Loco durante una entrevista en el streaming LM Neuquén en vivo .

Lo que distingue a Pim Pau de otras propuestas infantiles es su capacidad para conectar tanto con niños como con adultos. "Uno cuando va a ver a Pim Pau ve a tres adultos disponibles al juego que no están infantilizando la propuesta, que no están subestimando ni a los niños ni a los adultos", detalló el músico. La idea central es generar "una instancia de disfrute compartido" donde todas las generaciones puedan disfrutar por igual.

Streaming Pim Pau (3)

La música como puente generacional

Eva Arves profundizó sobre la estrategia artística del grupo: "Como no estamos infantilizados ni tampoco anineados, tratamos de desdibujar un poco esa línea de lo que es la música infantil y la música a nivel universal". Los integrantes toman la propuesta "con seriedad, también con mucho juego", teniendo en cuenta a todas las personas presentes en cada función.

"Las familias se sienten muy cercanas a nosotros porque ven tres adultos que están disponibles al juego, que están convocando desde el cuerpo, desde lo sonoro, desde el humor", agregó la artista. Este vínculo genuino se construye a partir de jugar de verdad, con seriedad.

Streaming Pim Pau (4)

Casio Carvalo destacó la influencia de la música brasileña en su propuesta: "Esa cosa que sucede en la música popular de Brasil, como que empezamos a fogonearlo en las músicas para infancias, es más juguetona, más percusiva". El grupo juega con diferentes géneros y ritmos, sin estructuras rígidas, priorizando la experimentación sonora.