El influencer petrolero contó la formación geológica y el fracking. Además, recordó anécdotas entre risas.

El Petroka visitó el streaming de LM Neuquén y anticipó sus próximos shows

El Petroka , el influencer neuquino especializado en petróleo, visitó el streaming de LM Neuquén en vivo y brindó una clase magistral sobre Vaca Muerta y el proceso de extracción de hidrocarburos no convencionales. Durante su paso, el creador de contenidos personificado por el humorista Mario Uribe compartió risas y anécdotas con Yamil González y Nacho Maccarone en una charla imperdible.

De arranque, El Petroka aclaró uno de los malentendidos más comunes: " Vaca Muerta es una formación geológica, es la roca madre. No es Añelo", explicó con contundencia. Según detalló, muchas personas creen que al llegar a la localidad de Añelo ya están en Vaca Muerta, cuando en realidad se trata de una formación geológica que se encuentra a gran profundidad.

El influencer petrolero explicó que el nombre proviene de un cerro en el norte neuquino, desmintiendo la creencia popular de que la piedra tiene forma de vaca. "¿Desenterraste la piedra para ver la forma de la vaca?", ironizó ante esa versión.

El Petroka Streaming (3)

Además, El Petroka detalló el proceso de fracking o fractura hidráulica utilizado en Vaca Muerta. "Se hace una perforación que después se hace horizontal. Se llegan a perforar hasta 4.000 metros de forma horizontal", explicó.

Comparó las condiciones laborales de los trabajadores antiguos con las actuales: "Los viejos iban al yacimiento en una Ford con carrozada, todos apretados, con frío. Ahora van en combi con aire acondicionado", comentó entre risas.

El Petroka Streaming (1)

Incluso bromeó sobre los trabajadores más jóvenes: "Son muy metrosexuales, tienen cremita para depilarse las cejas". Pero también hubo momentos para las risas.

La visita de El Petroka a LM Neuquén en vivo se da en el marco de su gira "No Apto para Secos", con la que recorre la región difundiendo conocimiento y anécdotas con el personaje que habla sobre la actividad petrolera y Vaca Muerta.