El Petroka visitó el streaming de LM Neuquén y anticipó sus próximos shows
El influencer petrolero contó la formación geológica y el fracking. Además, recordó anécdotas entre risas.
El Petroka, el influencer neuquino especializado en petróleo, visitó el streaming de LM Neuquén en vivo y brindó una clase magistral sobre Vaca Muerta y el proceso de extracción de hidrocarburos no convencionales. Durante su paso, el creador de contenidos personificado por el humorista Mario Uribe compartió risas y anécdotas con Yamil González y Nacho Maccarone en una charla imperdible.
De arranque, El Petroka aclaró uno de los malentendidos más comunes: "Vaca Muerta es una formación geológica, es la roca madre. No es Añelo", explicó con contundencia. Según detalló, muchas personas creen que al llegar a la localidad de Añelo ya están en Vaca Muerta, cuando en realidad se trata de una formación geológica que se encuentra a gran profundidad.
El influencer petrolero explicó que el nombre proviene de un cerro en el norte neuquino, desmintiendo la creencia popular de que la piedra tiene forma de vaca. "¿Desenterraste la piedra para ver la forma de la vaca?", ironizó ante esa versión.
Además, El Petroka detalló el proceso de fracking o fractura hidráulica utilizado en Vaca Muerta. "Se hace una perforación que después se hace horizontal. Se llegan a perforar hasta 4.000 metros de forma horizontal", explicó.
Comparó las condiciones laborales de los trabajadores antiguos con las actuales: "Los viejos iban al yacimiento en una Ford con carrozada, todos apretados, con frío. Ahora van en combi con aire acondicionado", comentó entre risas.
Incluso bromeó sobre los trabajadores más jóvenes: "Son muy metrosexuales, tienen cremita para depilarse las cejas". Pero también hubo momentos para las risas.
La visita de El Petroka a LM Neuquén en vivo se da en el marco de su gira "No Apto para Secos", con la que recorre la región difundiendo conocimiento y anécdotas con el personaje que habla sobre la actividad petrolera y Vaca Muerta.
Te puede interesar...
Leé más
Lío Fernández: cómo un neuquino creó la bolsa de empleo más seguida en redes sociales
Diego Montes de Oca en Neuquén: crianza sin miedo, el método que desafía las viejas creencias
¿Nos reemplazará la IA? El debate sobre el futuro del trabajo llega al Polo Tecnológico de Neuquén
-
TAGS
- LMN Streaming
- El Petroka
- show
Noticias relacionadas