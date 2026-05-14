Aceite de oliva: Neuquén consolida su calidad con un puñado de proyectos

La provincia del Neuquén cuenta con una serie de proyectos que producen aceite de oliva de gran calidad. Historia y origen de un alimento extraordinario

El olivar donde se produce el aceite Eternum en Rincón De Los Sauces y a pocos metros el Río Colorado

Esta es una época maravillosa para el aceite de oliva . En nuestro país, las regiones que producen suelen estar (o ya concluyeron) en estos momentos atravesando la cosecha de aceitunas para elaborar ese líquido verde que desde tiempos inmemoriales acompaña a la humanidad entre relatos bíblicos, mitos griegos, rutas comerciales y técnicas agrícolas que atravesaron siglos.

Pero lo más interesante es que esa historia, que nació en el Mediterráneo, hoy también tiene capítulos escritos en el sur y en particular en Neuquén. La provincia, luego de varios años de perseverancia, goza de un aceite de calidad repartida en diversos proyectos que tienen como escenario el noreste del territorio neuquino.

Un árbol antiguo como la civilización

El origen del aceite de oliva se encuentra en el Levante mediterráneo, en la región que hoy ocupan Siria, Líbano, Israel y Palestina. Allí comenzaron a recolectarse las aceitunas silvestres y a extraer su aceite hace miles de años.

El olivo aparece incluso en uno de los relatos fundacionales de la cultura occidental: el Génesis. En la historia del diluvio universal, una paloma regresa al arca con una rama de olivo en el pico. Esa imagen se transformó en símbolo universal de esperanza: la señal de que la tierra volvía a ser habitable.

Desde entonces, el aceite de oliva tuvo múltiples usos. Fue alimento, combustible para lámparas, producto de intercambio comercial, elemento cosmético y también parte de rituales religiosos.

aceitunas olivos aceite El aceite de oliva neuquino goza de un excelente presente.

El árbol también aparece en las tradiciones judía, cristiana e islámica. En el Corán, por ejemplo, el olivo es mencionado como un árbol bendito.

La importancia del olivo también quedó registrada en la mitología griega.Según la leyenda, los dioses Atenea y Poseidón competían por convertirse en protectores de la región de Ática. Zeus decidió que ganaría quien ofreciera el mejor regalo para los mortales.

Poseidón golpeó la roca con su tridente e hizo surgir un caballo. Atenea, en cambio, clavó su lanza en la tierra y de allí brotó el primer olivo.Los habitantes eligieron el árbol: alimento, aceite, madera y vida. En honor a la diosa, bautizaron a la ciudad como Atenas.

De al-Andalus al mundo

La expansión del olivo fue obra de varias civilizaciones: fenicios, griegos, romanos y árabes llevaron sus variedades a los territorios que colonizaban.

Durante los siglos de dominación musulmana en la península ibérica, el cultivo se expandió notablemente en Al-Ándalus. Allí se perfeccionaron los métodos de producción, especialmente con el uso de la almazara, el molino donde se prensan las aceitunas para obtener el aceite.

Esa tradición olivícola terminaría viajando siglos después hacia América.

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Qué diferencia a los aceites de oliva

No todos los aceites de oliva son iguales. La clasificación depende de la calidad del fruto, del proceso de extracción y del nivel de acidez.

El aceite de oliva virgen extra —el más valorado— se obtiene únicamente por procedimientos mecánicos, sin procesos químicos, y mantiene intactas las características del fruto.

Para ser considerado virgen extra, la acidez debe ser menor a 0,8% y no presentar defectos sensoriales.

Puede presentarse como:

Monovarietal , elaborado con una sola variedad de aceituna.

, elaborado con una sola variedad de aceituna. Blend, combinación de distintas variedades para lograr perfiles aromáticos equilibrados.

Existen además aceites virgen, virgen corriente y lampante —este último no apto para consumo directo y destinado a refinado industrial.

Neuquén: una nueva frontera del olivo

Aunque Argentina tiene una larga tradición olivícola en provincias como La Rioja, Catamarca o Mendoza, en los últimos años la Patagonia comenzó a escribir su propio capítulo.En Neuquén la olivicultura todavía es pequeña, pero prometedora.

Según datos del censo agropecuario, la provincia cuenta con unas 370 hectáreas de olivares, concentradas principalmente en el este neuquino, sobre las terrazas aluvionales irrigadas por los ríos Neuquén y Colorado.

La producción anual ronda los 324.000 kilos de aceitunas, que equivalen a cerca de 47.600 litros de aceite de oliva.

Las plantaciones suelen utilizar sistemas de alta y súper alta densidad, con riego por goteo y cosecha mecanizada. Este modelo permite una mayor eficiencia productiva y aceites de gran calidad.

Proyectos que marcan el camino

Entre los emprendimientos que impulsan esta nueva etapa de la olivicultura patagónica aparecen varios proyectos interesantes.

Uno de los pioneros es Olivares del Neuquén, en la zona de Añelo. Con plantaciones ultraintensivas y variedades como Arbequina y Arbosana, fue uno de los primeros proyectos en producir aceite de oliva extra virgen en la provincia.

praderas En Centenario las útimas Arbosanas bajo el sol esperan su cosecha.

Otro establecimiento destacado es Praderas Neuquinas, en Centenario. Con unas 70 hectáreas de olivos y variedades que van desde Arbequina hasta Koroneiki y Coratina, el lugar combina producción de aceite premium con propuestas de oleoturismo: degustaciones, recorridos por los olivares y experiencias gastronómicas.

eternum olivas

Más al norte aparece uno de los proyectos más singulares del mapa productivo: Eternum, desarrollado en el establecimiento María Antonieta, cerca de Rincón de los Sauces.Con unas 80 hectáreas plantadas y variedades como Arbequina, Arbosana, Koroneiki, Coratina y Frantoio, el proyecto apuesta a una producción con enfoque agroecológico en plena región de Vaca Muerta, un contraste interesante entre agricultura y energía.

Otro emprendimiento importante se encuentra también en Añelo, impulsado por la firma Servicios Neuquinos, con cerca de 80 hectáreas plantadas. Parte de su aceite incluso llegó a exportarse a España, algo poco habitual para un producto patagónico.

Olivares eternum Olivares en Rincón de Los Sauces donde se produce el Aceite de Oliva Extra Virgen Eternum

Variedades que dan identidad

Las variedades predominantes en los olivares neuquinos incluyen:

Arbequina

Arbosana

Koroneiki

Frantoio

Coratina

Picual

Hojiblanca

Todas ellas permiten obtener aceites intensos, con notas frutadas verdes y una buena concentración de polifenoles, compuestos valorados por sus propiedades antioxidantes.

La olivicultura neuquina todavía está en etapa de crecimiento, pero reúne condiciones muy interesantes.

Clima seco, gran amplitud térmica, baja presión de plagas, riego controlado y plantaciones modernas de alta densidad son factores que favorecen la calidad del producto.