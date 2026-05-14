Guiso de lentejas para los días de frío: esta es la receta perfecta para el clásico bien sabroso

Combatí las bajas temperaturas con esta receta de guiso de lentejas , una preparación tradicional, simple y económica.

Con la llegada de las temperaturas más frescas, el guiso de lentejas se posiciona como una de las comidas predilectas para esta época del año. Esta preparación reúne ingredientes sencillos y económicos, logrando un resultado rico, abundante y nutritivo, ideal para quienes buscan un plato caliente y rendidor , ya sea para disfrutar solo o en compañía.

La receta tiene como ingrediente base a las lentejas , legumbres económicas y versátiles. Al cocinarlas con elementos grasos como la panceta ahumada y la paleta de cerdo , se logra una base sabrosa. Agregados como chorizo colorado, panceta, verduras y hierbas aportan sabor, textura y aroma.

Para una preparación de cuatro porciones, serán necesarios los siguientes ingredientes:

500 gr de lentejas

150 gr de panceta ahumada

2 chorizos colorados

300 gr de paleta

3 cebollas

3 zanahorias

2 puerros

3 dientes de ajo

4 papas

300 cc de vino tinto

2 litros de caldo de verduras

Perejil (cantidad deseada)

Laurel (cantidad deseada)

Ají molido (cantidad deseada)

Sal (cantidad deseada)

Pimienta (cantidad deseada)

Orégano seco (cantidad deseada)

Pimentón dulce (cantidad deseada)

Paso a paso, cómo preparar guiso de lentejas en casa

Preparación: dejar las lentejas en remojo por 24 horas. Luego, lavar bajo agua para eliminar impurezas. Lavar las lentejas bajo agua fría y retirar piedras o impurezas. Escurrir bien. Pelar y picar finamente las cebollas. Cortar las zanahorias en cubos medianos. Lavar y cortar los puerros en rodajas finas. Pelar y picar los dientes de ajo. Pelar las papas y cortarlas en cubos regulares para que se cocinen parejos. Cortar la paleta, la panceta ahumada y el chorizo colorado en cubos pequeños.

Sellado de las carnes: saltear la panceta en una sartén o cacerola grande, dejando que suelte su grasa y se dore ligeramente para potenciar sabor. Añadir la paleta y dorarla por todos lados para formar una costra que aportará gusto y color al guiso. Reservar momentáneamente la paleta y la panceta para continuar con las verduras.

Sofrito de verduras: en la grasa que quedó en la olla, bajar a fuego medio y agregar las cebollas. Cocinar hasta que estén translúcidas y comiencen a dorar ligeramente. Incorporar las zanahorias y los puerros, continuar cocinando hasta que las verduras estén tiernas y el conjunto tenga un ligero tono caramelizado. Agregar el ajo picado en los últimos minutos para que no se queme.

guiso de lentejasd Con ingredientes económicos, se logra un plato rico, abundante y nutritivo.

Condimentar: incorporar una pizca de sal y pimienta; añadir orégano seco, laurel y una cucharadita de pimentón dulce. Si se desea un toque picante, sumar una pizca de ají molido. El pimentón y el ají molido aportan color y profundidad al caldo.

Unir los sabores: verter el vino tinto y raspar el fondo con una cuchara de madera para despegar los restos del fondo. Dejar reducir el alcohol durante un par de minutos hasta que el aroma a vino se suavice. Volver a incorporar la paleta y la panceta junto con los chorizos. Mezclar para que las carnes se impregnen del sofrito y del vino reducido.

Agregados principales: añadir las lentejas escurridas a la olla y mezclar con las carnes y verduras. Verter los dos litros de caldo de verduras caliente; el líquido debe cubrir holgadamente los ingredientes, ya que las lentejas y las papas absorberán parte del líquido durante la cocción. Incorporar las papas cortadas y ajustar el punto de sal y pimienta. Añadir una ramita de laurel y más orégano si se desea. Tapar la olla parcialmente para permitir una cocción controlada.

Cocción lenta y control de textura: cocinar a fuego medio-bajo durante aproximadamente 30 minutos, dependiendo del tipo de lenteja y del tamaño de los cortes. Es importante controlar el guiso cada 10 o 15 minutos: remover con cuidado para evitar que las lentejas se peguen al fondo y verificar el nivel de líquido; si se evapora mucho, añadir caldo caliente o agua. A mitad de cocción, pinchar las papas y las lentejas para comprobar su textura. Unos 10 minutos antes de finalizar, probar la sazón y ajustar sal, pimienta, ají molido o pimentón según prefiera.

Servicio: servir el guiso bien caliente, con un chorrito de aceite de oliva opcional y pan crujiente al costado. El chorizo puede colocarse entero para que cada comensal lo corte o ya estar integrado en rodajas en la olla.