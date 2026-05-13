Cada 13 de mayo se celebra el Día del Hummus, una pasta milenaria de garbanzos que nació en Medio Oriente y hoy conquista mesas en todo el mundo.

Día Internacional del Hummus: origen, historia y receta fácil de la clásica pasta de garbanzos

Cada 13 de mayo se celebra el Día Internacional del hummus . una fecha que homenajea a uno de los platos más antiguos y populares del Medio Oriente. Elaborado a base de garbanzos, tahini, limón y ajo, este untable cremoso logró atravesar fronteras culturales y hoy se consume en todo el mundo, desde restaurantes especializados hasta cocinas caseras.

El hummus —o hummus bi tahini, su nombre completo— es una preparación tradicional del Levante mediterráneo. La palabra “hummus” significa literalmente garbanzo en árabe , y hace referencia al ingrediente central de esta receta simple pero profundamente nutritiva.

Su origen exacto todavía genera debate entre distintos países de Medio Oriente. Sin embargo, registros históricos ubican las primeras recetas en Egipto durante el siglo XIII , cuando aparecieron preparaciones de garbanzos triturados similares a la versión actual.

garbanzos-setonina.jpg Garbanzos, protagonistas del hummus durante miles de años.

Con el paso del tiempo, el hummus dejó de ser solo un plato regional para convertirse en un fenómeno global. Se sirve como entrada, dip o acompañamiento y suele presentarse con pan pita, vegetales frescos o falafel. En muchos países incluso se consume como plato principal.

La celebración del Día Internacional del Hummus nació en 2012 por iniciativa de un grupo de entusiastas gastronómicos que buscaban darle a esta preparación el mismo reconocimiento que otros platos icónicos del mundo. Desde entonces, cada 13 de mayo miles de cocineros y fanáticos lo preparan para rendir homenaje a su sabor y su historia.

Además de delicioso, el hummus es también un alimento nutritivo. Los garbanzos aportan proteínas vegetales, fibra, hierro y ácido fólico, mientras que el tahini suma minerales y grasas saludables.

Cómo hacer hummus casero en pocos minutos

Prepararlo en casa es mucho más fácil de lo que parece y solo requiere algunos ingredientes básicos.

Ingredientes

1 taza de garbanzos cocidos

2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo)

jugo de medio limón

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

sal a gusto

pimentón o comino (opcional)

Preparación

Colocar los garbanzos cocidos en una licuadora o procesadora.

Agregar el tahini, el ajo, el jugo de limón y la sal.

Procesar mientras se incorpora el aceite de oliva hasta lograr una textura cremosa.

Si queda muy espeso, sumar un poco de agua o del líquido de los garbanzos.

Servir en un plato con un chorrito de aceite de oliva y espolvorear pimentón o comino.

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Un plato simple que une culturas

La popularidad del hummus demuestra cómo una receta sencilla puede atravesar siglos y geografías. Lo que comenzó como una preparación humilde en las cocinas del Mediterráneo oriental hoy forma parte de mesas en todo el planeta.

Y cada 13 de mayo, el calendario gastronómico recuerda que un puñado de garbanzos, un poco de sésamo y limón pueden convertirse en uno de los sabores más universales de la cocina.