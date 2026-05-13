Recuperaron dos vehículos robados en una obra en construcción del oeste neuquino

Se trata de una camioneta Volkswagen Amarok y un auto Up escondidos bajo una mediasombra. Tenían pedido de captura y la patente adulterada.

Luego de una investigación la Policía logró recuperar dos vehículos que habian sido robados recientemente en Neuquén.

Esta semana se reveló que, tras el robo de dos vehículos, la investigación logró dar con su paradero. Habían sido escondidos en una obra en construcción en el barrio El Trébol del oeste neuquino. Luego del allanamiento pudieron ser recuperados para ser restituídos a sus dueños.

El procedimiento se concretó durante el martes 12 de mayo en el marco de una investigación por robos de automotores. Del operativo participaron efectivos de la Comisaría 21°, personal del Departamento Sustracción de Automotores, Metropolitana y áreas de Criminalística.

Se trata de dos vehículos Volkwswagen: una Amarok y un Up, el cual tenía la patente adulterada. Ambos quedaron secuestrados para su devolución.

Escondidos en el oeste neuquino

Según informó la fuerza provincial, los efectivos ingresaron a una edificación en construcción donde encontraron los rodados ocultos detrás de una media sombra dentro del predio allanado.

El primero de los vehículos recuperados fue un Volkswagen Up blanco. Tras la verificación técnica, se constató que presentaba la identificación registral adulterada y que estaba vinculado a una causa por robo denunciada en Neuquén en marzo de este año.

En el mismo lugar también hallaron una Volkswagen Amarok blanca, que se encontraba en condiciones similares, con documentación e identificación no coincidentes.La camioneta registraba un pedido de secuestro vigente en el marco de una investigación por robo iniciada en abril de 2025.

LMN (6)

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó el relevamiento de rastros sobre uno de los rodados. Ambos vehículos fueron trasladados posteriormente al predio oficial de secuestros, donde permanecerán resguardados para la realización de peritajes y las actuaciones judiciales correspondientes.

Aprovechó que el auto estaba abierto y se llevó hasta las sillas de camping: lo atraparon a las pocas cuadras

Entre los casos relevados de robos de vehículos un episodio logró ser evitado unos minutos después de ser cometido y el delincuente terminó demorado. El operativo se desarroló cuando personal policial intervino durante la madrugada del domingo 10 de mayo luego de una alerta emitida por efectivos de la División Centro de Monitoreo Urbano, quienes observaron a un sospechoso robando elementos del interior de un vehículo estacionado.

Además se informó que fue advertido en los primeros minutos de este domingo por una agente que informó la situación al personal que se encontraba patrullando la zona, entre las calles Choele Choel y San Ignacio.

Minutos más tarde, efectivos policiales lograron dar con un hombre de características similares a las aportadas, quien llevaba consigo diversos elementos presuntamente robados.

monitoreo urbano

Entre los objetos recuperados se encontraban una rueda de auxilio, una caja con herramientas varias, tubos, una pinza, una llave francesa, dos sillas de camping y una mochila azul con documentación.

Posteriormente, los uniformados constataron que los elementos pertenecían a un Volkswagen Up propiedad de una mujer de 37 años. Según manifestó la damnificada, el vehículo se encontraba estacionado sin medidas de seguridad activadas.

Como resultado del procedimiento, un hombre de 29 años fue demorado por tentativa de robo y hurto y quedó a disposición de la Justicia. En tanto, la propietaria del rodado se presentó en la Comisaría 44° para realizar la correspondiente denuncia.