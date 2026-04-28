Imputaron al delincuente que robó un auto, apuntó a un hombre y chocó a los patrulleros que lo persiguieron

El hombre tiene 25 años y antecedentes por robos. La Fiscalía solicitó la aplicación de la prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento.

Un hombre fue imputado el hombre de 25 años detenido el jueves pasado tras una persecución policial tras un tiroteo, robo , choques con patrulleros de la Policía de la provincia de Neuquén y amenaza de disparo contra un hombre.

La acusación fue realizada por el asistente letrado Emilio Briguglio y la asistente letrada Fernanda Sabatini de la fiscalía de Actuación Genérica, en una audiencia realizada en la Ciudad Judicial en la que pidieron que el imputado, F.S.G., quede detenido con prisión preventiva .

Los delitos que la fiscalía le atribuyó a F.S.G. fueron: hurto de vehículo dejado en la vía pública; amenazas calificadas por el uso de arma; daño calificado por haberse cometido con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad; y portación ilegal de arma de fuego de guerra.

Persecución de película

De acuerdo a la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho fue el 23 de abril y comenzó en el Barrio Altos de Neuquén. Alrededor de las cuatro de la tarde el imputado aprovechó una situación de distracción: un hombre había dejado estacionado su utilitario Citroën Berlingo en la vía pública, con las llaves colocadas. Se subió a la camioneta, arrancó y se dio a la fuga.

Minutos después, a las 4:20, F.S.G. fue hacia la intersección de las calles Delegados Territoriales Neuquinos y Cabellera del Frío. Allí, desde el vehículo robado, interceptó a un hombre —quien aún no ha sido identificado— y lo amenazó apuntándole con un arma de fuego mientras le gritaba: "Da la cara... Ahora pone el pecho".

Acto seguido, detallaron que efectuó al menos un disparo al aire antes de huir, y ese acto fue el comienzo de su perdición.

La detonación activó la intervención del Centro de Monitoreo Urbano, que irradió la alerta para identificar el vehículo. Efectivos policiales lo lograron localizar en las calles Néstor Barros y 1° de Enero. Al notar la presencia de la Policía, el imputado huyó a alta velocidad.

robo- persecución- noroeste-1 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

En la esquina de 1° de Enero y Las Torcazas, F.S.G. realizó una maniobra temeraria de giro en "U" para quedar enfrentado a los uniformados y aceleró con la intención de embestirlos.

Afortunadamente, un oficial saltó a tiempo de su moto y evitó ser pisado.

La fuga continuó hacia la intersección de Racedo y 22 de Abril, donde otro móvil policial intentó cortarle el paso. El imputado chocó contra esta unidad, una camioneta Amarok, provocándole daños en el sector frontal y el espejo retrovisor, para luego seguir huyendo por diversas calles del barrio.

Detención y secuestro

Finalmente, el acusado detuvo la marcha, abandonó el vehículo e ingresó a una vivienda. Tras una persecución a pie por los patios de propiedades vecinas, los efectivos lograron su aprehensión en la calle Potente del barrio Cuenca XV y fue detenido.

Horas más tarde, se realizó la requisa del utilitario secuestrado y consignado en la Comisaría 18. En su interior, el personal policial halló una pistola marca Bersa calibre 9mm con la numeración suprimida. El arma tenía un cartucho en recámara y otros 13 en el cargador. Las pericias del Departamento de Criminalística confirmaron que tanto el arma como las municiones eran aptas para el disparo, clasificándola como arma de guerra.

Asimismo, se constató que el imputado no posee ninguna categoría de registro ante el ANMAC (ex RENAR).

El dinero secuestrado por la Policía y la pistola Bersa calibre 40 con municiones que dejó el hombre en la huida. El dinero secuestrado por la Policía y la pistola Bersa calibre 40 con municiones que dejó el hombre en la huida.

La investigación continúa y pidieron prisión preventiva

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Raúl Aufranc, avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en dos meses.

El pedido de prisión preventiva que hizo el MPF fue con el argumento de que existe riesgo de fuga y por reiterancia de delitos, ya que F. S. G. cuenta con otras investigaciones en marcha que lo involucran en delitos de robos.

El magistrado avaló el requerimiento y fijó la prisión preventiva por dos meses, por existir riesgo de entorpecimiento.