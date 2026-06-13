Intensa búsqueda de dos jóvenes desaparecidos en Neuquén

La Policía emitió los pedidos para la ubicación y paradero de dos hombres con domicilio en la capital.

La Policía de la provincia de Neuquén emitió en las últimas horas pedidos de ubicación para dar con el paradero de dos jóvenes desaparecidos . Ambos sujetos tienen domicilio en la capital y son intensamente buscados.

Por un lado, se busca a Bruno Nicolás González , de 23 años de edad y nacionalidad argentina. El mismo posee una altura de 1,67 metros y tez trigueña.

En la descripción, las autoridades describieron al joven con cabellos cortos negros y ojos marrones oscuros y contextura física delgada.

El mismo fue visto por última vez el lunes 8 en el CPEM 76, en las calles Huilén y Kilka de Neuquén Capital.

Al momento de ausentarse, vestía campera azul, pantalón de jean negro, zapatillas negras y gris.

Las fuerzas de seguridad solicitan a la población que ante cualquier información se comunique de inmediato con la fiscalía interviniente, en este caso la unidad fiscal de homicidios o la unidad policial a cargo, la Comisaría 21 del barrio Melipal al teléfono (299) - 444-0394.

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Otra búsqueda en la misma ciudad

Además, este sábado por la mañana, la Policía emitió la búsqueda de Facundo Nicolás Haag del Blanco, de 26 años de edad y nacionalidad argentina.

El joven posee una altura de 1,70 metros, tez trigueña, cabello corto color negro y ojos marrones oscuros. Respecto a su contextura física, explicaron que es delgada.

Fue visto por última vez el miércoles 10 en la calle Teniente Lezcano N° 660 en Neuquén Capital.

Al momento de ausentarse vestía campera camuflada verde, remera negra y pantalón jogging color caqui.

Ante cualquier información, solicitan comunicarse con la unidad fiscal de homicidios o la Comisaría 17 del barrio La Sirena al contacto (299) 4430098.