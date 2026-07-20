Un nene parecido a Loan apareció en la televisión paraguaya: qué se sabe hasta el momento

En las últimas horas se dio a conocer que se abrió una investigación en Paraguay, debido a la presencia de un nene muy parecido a Loan Peña que fue entrevistado en la televisión local.

El pequeño llevaba puesta una camiseta de la selección argentina. Así se lo puede ver en un video grabado durante una cobertura en vivo desde la Expo 2026, en Paraguay.

Usuarios de redes sociales advirtieron un notable parecido entre un niño que apareció en la transmisión y Loan Peña, desaparecido en Argentina en 2024.

Esto provocó la rápida intervención de la Policía paraguaya para corroborar su identidad y despejar dudas sobre un posible vínculo con la investigación.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes, cuando participaba de un almuerzo familiar en la casa de su abuela.

El Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía de Paraguay se presentó este domingo en el predio para iniciar las averiguaciones correspondientes.

Según publica Infobae, los investigadores consideraron necesario analizar la situación para despejar dudas y verificar si existía algún elemento que justificara profundizar la pesquisa.

Medios locales indican que según la utilización de tecnología habría un 88% de parecido entre el niño hallado y Loan Peña.

“Todavía no estamos 100% seguros de que sea o no una falsa alarma. Queremos hacer bien los análisis de todo tipo y llegar a identificar también a la familia de este niño, quien de momento solo sabemos su nombre”, detalló Ramón Vera, oficial del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía de Paraguay.

“En el alerta amarillo que pesa sobre Loan, dice que tiene una cicatriz en el remolino de la cabeza. Todas esas cosas aún nos quedan por verificar”, precisó Vera.

Qué se sabe sobre el nene que apareció en la televisión

Según informó la Policía, no encontraron señales que permitieran sospechar que el menor estuviera siendo retenido contra su voluntad o que se encontrara en una situación de riesgo. El niño habría asistido al evento acompañado por familiares o personas cercanas.

Durante la entrevista, el niño dijo llamarse Ramiro. Seguidamente, respondía a todo con sí, incluso ante la pregunta de si era paraguayo o argentino, pregunta que le hicieron al ver su remera de la Selección argentina.

En este contexto, el oficial del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía de Paraguay señaló que aún no cuenta con otros materiales visuales para determinar hacia dónde se dirigió el niño tras brindar la entrevista a la TV paraguaya, quien le consultó sobre si había visto los partidos de la Selección Argentina ya que el niño llevaba puesta la remera suplente color azul.

En el marco de la investigación, comenzaron a recopilar imágenes de cámaras de circuito cerrado instaladas en distintos sectores de la Expo 2026.

La intención es poder reconstruir el recorrido realizado por el menor dentro y fuera del predio ferial, identificar con quiénes estuvo y verificar los datos obtenidos durante las primeras entrevistas.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad serán clave para poder determinar horarios de ingreso y salida del menor.