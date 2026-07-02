Fuerte testimonio de la abuela de Loan Peña: "El chupa sangre se lo llevó a una tapera"

Tras la declaración de sus padres, este jueves la mujer declaró por la desaparición del nene en el 2024.

En su testimonio, se desvinculó de la organización del almuerzo en el que desapareció Loan.

En estos últimos días se lleva adelante el juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes. Por los pasillos del Tribunal pasaron sus padres José Peña y María Noguera, quienes apuntaron contra la tía del menor, Laudelina Peña, una de las principales imputadas en el caso. Este jueves fue el turno de Catalina, la abuela del nene.

La mujer también apuntó contra su propia hija en la séptima audiencia. Según contó, el día que desapareció Loan se encontraban en un almuerzo en su casa y de acuerdo a su declaración ante el tribunal, dijo: "Fue Laudelina y su marido", quienes organizaron esta comida.

Tras apuntar contra Laudelina, se refirió a su yerno, Antonio Benítez, y a los momentos posteriores a la desaparición de Loan, cuando se enteró de la noticia: "El chupa sangre se lo llevó a una tapera (por Benítez)", sostuvo.

La mujer contó con una funcionaria para que pueda decirle las preguntas que le hacían las partes. "Soy sorda, me trabaja la cabeza de los nervios. Necesito que me hablen de cerca", dijo.

Catalina abuela Loan

Durante el día del almuerzo, recordó que María Victoria Caillava, una de las imputadas, le dijo "que se había perdido una criatura", pero sin especificar quién. Luego de eso, Caillava -según el testimonio de Catalina- "se fue rápido para llevar a su pareja, Pérez, para ver un partido de fútbol y luego regresó".

Por otro lado, reveló que aquel día "vinieron tres hombres a decirle a Laudelina que tenía decir que era un accidente, pero para mí era mentira.

En esta jornada están citados a prestar su testimonio Camila Núñez, esposa de Diego "Huevo" Peña (primo de Loan); y Macarena Peña, hija de Laudelina Peña y Antonio Benítez. También declararán Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, hermanos de María Noguera y tíos maternos del menor.

La declaración de los papás de Loan y los desgarradores testimonios

José Peña fue el primer testigo de la jornada del miércoles ante el Tribunal Oral Federal en el marco del juicio oral por la desaparición del niño de cinco años, ocurrida el 13 de junio de 2024, y comenzó su declaración minutos antes de las 10 de la mañana.

Cara a cara con los acusados, el hombre volvió a reclamar que quienes sepan lo que pasó, "cuenten la verdad". En su declaración en la tercera semana del juicio por la desaparición de su hijo de 5 años, José apuntó contra su hermana Laudelina. 2Al otro día de la desaparición, Laudelina dijo que había sido un accidente. Lo dijo a todos. Yo la escuché”.

Laudelina Peña juicio

Tras un cuarto intermedio, siguió el turno de María Noguera, madre de Loan, quien no pudo contener las lágrimas al recordar a su pequeño. "Nunca me pasó de no saber nada de mis hijos. Ocho hijos crié y están todos como siempre. Estamos todos juntos. El más chiquito no se que le pasó, no sé si está vivo", dijo.

María también apuntó en su declaración contra la tía del menor, Laudelina, y contra el excapitán de navío, Carlos Pérez, ambos detenidos.

"Si Laudelina está acá, que nos diga dónde está Loan, que pasó y de dónde sacó el botín. Nosotros queremos saber dónde está. Si está vivo o muerto, pero que nos digan dónde está. Tengo el presentimiento que está vivo", expresó.