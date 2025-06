La abuela de Loan rompió el silencio, a casi un año de su desaparición: "Está vivo"

En diálogo con C5N, la mujer de 86 años sostuvo: "Para mí, está vivo" . Además, recordó el almuerzo en su chacra y le habló a los "secuestradores" de Loan. " Siento en el alma lo que pasó. ¿Cómo se va a perder esa criatura? No se perdió en mi casa, pero como vino a verme por primera vez pasó este caso", comentó.

caso loan (3).jpg Los fiscales pidieron a la jueza que redoble los esfuerzos para encontrar a Loan.

"Lo tuvieron en una casa abandonada en el campo"

En otro momento de la entrevista señaló: "Tanto hablar me hace llorar porque siento en el alma lo que pasó. ¿Cómo se va a perder esa criatura? No se perdió en mi casa, se perdió en el monte, pero como me vino a verme por primera vez pasó esto".

Catalina recordó que en ese almuerzo estuvo presente su hija, Laudelina, que invitó a Daniel "Fierrito" Ramírez, su esposa María Millapi, mientras que su yerno, Antonio Benítez, fue quien convocó a Victoria Caillava y su esposo, Carlos Pérez.

Detenidos del Caso Loan.jpg Los siete detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña.

"Después de comer, se fueron todos al monte. Primero se fue mi yerno y después los llamó al resto para que vayan a caminar al campo. Ramírez le dijo a la mujer y ella primero no quiso, porque no conocía, pero fueron igual a mostrarle el camino al monte", señaló y aseguró que Caillava se quedó. "Ahí la llamó el marido y le dijo que se había perdido la criatura"."A mi nieto se lo llevaron. Lo tuvieron en una casa abandonada en el campo", aseguró Catalina.

En otro momento de la entrevista, la mujer le mandó un mensaje a quienes, según ella, se llevaron a su nieto: "Espero que el que se lo llevó se arrepienta y lo devuelva".

Luego habló sobre la relación con su hija, con quien reveló que está enojada. "Laudelina está presa por mentir. Estoy enojada con ella, no tengo ganas de hablar con ella. Benítez tiene algo que ver con la desaparición de Loan", indicó al mismo tiempo que concluyó: "tengo lleno el estómago de todo lo que le quiero decir a Benítez. Tengo mucha bronca".

La familia de Loan exige justicia a un año de su desaparición

El próximo viernes 13 la familia del menor correntino convoca a una movilización a un año de su desaparición en la ciudad de correntina de Goya.

"Un año reclamando y pidiendo Justicia por tu pronta aparición. Un año sin que tu familia escuchara tu voz y ver tu hermosa sonrisa. Un año levantando carteles, banderas, pasacalles con tu carita y repitiendo una y mil veces las frases 'Justicia por Loan' y 'devuelvan a Loan'. ¿Quién tiene a Loan?", reza el mensaje del evento que se está organizando para recordarlo y exigir por su pronta aparición. En tanto, se prevé también una misa en la Plaza Mitre de Goya.