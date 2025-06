¿Qué significa que Cristina Kirchner vaya presa?

No hubo argumentos, los tres ministros se ampararon en el artículo 280 del Código Procesal Civil, no se pronunciaron sobre el fondo y sólo rechazaron el último recurso que Cristina tenía a mano para postergar una condena. Así quedaron firmes los seis años de prisión que había dictado la Cámara de Casación Penal y también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Con esta decisión, la dos veces presidenta no podrá ser candidata a legisladora bonaerense en las elecciones del 7 de septiembre y estará presa, posiblemente bajo arresto domiciliario, durante seis años.