Operaron a Máximo Kirchner de un tumor benigno: qué dice el parte médico

El diputado nacional fue intervenido en el Hospital Italiano de La Plata. Evoluciona bien y queda internado para controles.

El diputado nacional Máximo Kirchner fue operado este viernes en el Hospital Italiano de La Plata en una intervención quirúrgica programada que había postergado en varias oportunidades. El parte médico oficial confirmó que su evolución es favorable y que permanecerá internado para controles y seguimiento.

El propio legislador anticipó la noticia mediante un mensaje publicado en sus redes sociales desde el centro médico, aunque sin precisar inicialmente el diagnóstico. Lo hizo con tono distendido: escribió "El lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes" en un posteo cargado de referencias personales y políticas, y bromeó con que uno de los cirujanos, hincha de Estudiantes de La Plata, le aseguró que podría ver el partido del domingo desde su casa.

El parte médico fue dado a conocer pasadas las 13 y lleva la firma del director general de la institución, Roberto Martínez. Indica que Kirchner fue intervenido "por cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral" y que "se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento".

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Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral, la enfermedad de Máximo Kirchner

El cistoadenoma parotídeo bilateral es un tumor benigno poco frecuente que se desarrolla en las glándulas parótidas, las principales glándulas salivales, ubicadas a ambos lados del rostro, delante de las orejas. El término "bilateral" indica que aparece en ambas glándulas al mismo tiempo o de manera progresiva.

Especialistas consultados explicaron que el pronóstico suele ser muy bueno. El tratamiento es exclusivamente quirúrgico: no requiere quimioterapia ni radioterapia posterior. Debido a que los quistes parotídeos crecen con el tiempo y son propensos a la infección, la extirpación quirúrgica es necesaria para prevenir complicaciones a largo plazo.

El diagnóstico generalmente se realiza mediante ecografías, tomografías o resonancias magnéticas, además de biopsias para confirmar la benignidad. Durante la cirugía se procura preservar el nervio facial, que atraviesa la glándula parótida y controla los movimientos del rostro.

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El episodio tuvo también una dimensión política. Cristina Fernández de Kirchner intentó trasladarse para acompañar a su hijo durante la cirugía, pero fue el propio Máximo quien le pidió que no lo hiciera.

En su posteo, el diputado fue explícito sobre los motivos: afirmó que no quería pedirle nada a una Justicia a la que acusó de actuar con doble vara, y comparó las restricciones que enfrenta su madre —condenada y con prisión domiciliaria— con los beneficios otorgados a otros condenados por delitos graves.

"Quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga", escribió el diputado. Y explicó los motivos: "No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia".

Kirchner fue más allá y cuestionó el trato que, a su entender, recibiría la expresidenta si hubiera solicitado el permiso judicial para trasladarse. "Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso", afirmó, en una crítica directa al Poder Judicial y al Gobierno nacional.