Luis Caputo anunció un "Super RIGI": menos impuestos y beneficios récord para crear industrias que no existen en el país

El objetivo es fabricar en Argentina desde baterías de litio hasta autos eléctricos y paneles solares.

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció este viernes la creación de un “ SUPER RIGI ” que busca la industrialización de los recursos naturales mediante el incentivo al desarrollo de nuevos sectores productivos que actualmente no existen en la Argentina .

“Argentina será una potencia minera en algunos años. Pero existe la industria de refinamiento y laminado de cobre. Es una industria que va a crecer exponencialmente y es una de las que podría tener estos beneficios y generar la atracción de empresas”, explicó el ministro. Añadió como sectores que podrían beneficiarse la fabricación de “baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, o fertilizantes”.

“Lo mejor es que este esquema englobará sectores o industrias que no existen en Argentina”, insistió el jefe del Palacio de Hacienda. Explicó que “la idea es que darles condiciones a estas industrias que tienen márgenes muy bajos”.

Caputo precisó que “la principal diferencia es que el RIGI tiene un impuesto a las ganancias de 25% y el SUPER RIGI será de 15%”. Además la amortización será “más adelantada de 60% en el primer año y de 20% en los dos siguientes”.

A esto se suma una “exención de aranceles a la importación de determinados productos y aranceles cero a la exportación”.

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“El super RIGI pone a la Argentina al tope a la hora de decidir donde invertir. Va a generar una gran cantidad de empleo en el país, exportaciones y una mayor recaudación que va a permitir la baja de impuestos”. pic.twitter.com/iwgb9gB3y2 — Nation (@Titanfdc) May 8, 2026

Por otro lado, las provincias que adhieran no podrán cobrar ingresos brutos mayor a 0,5% y no se podrán cobrar tasas municipales a las ventas. Caputo señaló que todavía que no se definió el monto mínimo de inversión y adelantó que el proyecto irá al Congreso de la próxima semana.

El ministro afirmó que “este no es un esquema que no apunta al corto plazo, sino que se beneficiarán los próximos gobiernos incentivando la industrialización de nuestros recursos naturales”.

“Viene a poner a Argentina al tope de la lista para decidir donde se invertirá”, enfatizó.

El ministro subrayó que el objetivo del Gobierno “es atraer inversiones”. En esa línea, aseguró que “las ideas de la libertad funcionan” y por eso “hay interés en venir a la Argentina”. Afirmó que en las próximas semanas los pedidos de inversión por el RIGI alcanzarán US$140.000 millones.

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“Hay mucho interés por invertir en Argentina. En las próximas semanas vamos a estar llegando a pedidos de inversión por $140.000 millones de dólares”.



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Caputo habló este viernes al mediodía durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la que también participó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El ministro recordó que “Argentina incurrió en un exceso de gasto público que derivó en un enorme déficit fiscal y el aumento de impuestos para financiarlo hizo a nuestra economía menos, eficiente y menos competitiva”.