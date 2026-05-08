La periodista respondió al jefe de Gabinete en Radio Rivadavia y le reclamó que explique el origen de los fondos de sus viajes al exterior.

Cristina Pérez cruzó a Manuel Adorni: "Mucha gente que te votó y te creyó también se siente traicionada"

La periodista Cristina Pérez le respondió este viernes a Manuel Adorni tras las declaraciones del jefe de Gabinete en las que aludió, sin nombrarla, a una "traición" personal. El cruce se produjo en el programa Cristina Sin Vueltas, en Radio Rivadavia , y derivó en una de las réplicas más contundentes al funcionario en medio del caso Adorni , el escándalo judicial que investiga el origen de los fondos utilizados para sus viajes al exterior.

"En cuanto a sentirse traicionado, Manuel, pienso que mucha gente que te votó y te creyó también se siente traicionada", afirmó Pérez durante su editorial. La periodista también planteó una pregunta directa sobre el concepto de lealtad que Adorni había esgrimido: "¿Qué es la lealtad? ¿Cubrir? ¿Ser cómplice? No creo en eso. Creo en la lealtad del que dice la verdad".

Además, Pérez reclamó al funcionario que brinde detalles claros sobre el origen de los fondos de sus viajes, y sostuvo que la transparencia es clave para sostener la confianza pública cuando se trata de funcionarios de alta responsabilidad.

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El detonante del cruce fue una extensa entrevista que Adorni concedió al periodista Alejandro Fantino en su canal de YouTube Neura. Allí, el jefe de Gabinete describió el episodio con llamativa precisión: afirmó que una conductora de noticiero se "horrorizó" por el lugar adonde viajaba y que esa misma persona había estado a punto de viajar de vacaciones con él y su pareja.

Adorni, Cristina Pérez y una amistad que quedó en el centro de la escena

El jefe de Gabinete aclaró que "traicionarte no es criticarte" y marcó una diferencia: definió la traición como el hecho de que, siendo amigos o teniendo una relación cercana, esa persona no le haya escrito ni un mensaje en dos meses para saber cómo estaba. Sus palabras fueron ampliamente interpretadas como una referencia directa a Pérez.

El vínculo entre ambos era, hasta hace poco, de estrecha cercanía. Una foto publicada en Instagram en octubre de 2024 mostraba a Adorni y su esposa Bettina Angeletti junto a Cristina Pérez y su pareja, el diputado nacional mendocino Luis Petri. La imagen circuló nuevamente este viernes como contexto del cruce.

Manuel Adorni Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti.

Adorni fue contundente al cerrar el tema: "Me pegó mucho. Ya está, pero un día voy a hablar y voy a contar".

La periodista, por su parte, eligió no entrar en el terreno personal y mantuvo el foco en la dimensión pública del conflicto. En su editorial, subrayó que la cobertura periodística de las investigaciones sobre el patrimonio de un funcionario no es una traición sino una obligación, y que la lealtad a la verdad está por encima de cualquier vínculo personal.

El caso Adorni tiene en vilo al Gobierno nacional desde hace semanas. La Justicia federal investiga el origen de los fondos que el jefe de Gabinete habría utilizado para viajes al exterior realizados durante su gestión, en un contexto en el que Javier Milei no le retiró el respaldo público al funcionario.