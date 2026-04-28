Escándalo en puerta: afirman que Luis Petri y Cristina Pérez atraviesan una fuerte crisis

La relación de Cristina Pérez y Luis Petri quedó en la mira de todos. La pareja que tan consolidada parecía estar, pese a que hasta el momento no hubo versiones oficiales desde su lado, se encuentra en el centro de la polémica por rumores de una fuerte crisis a raíz de una serie de infidelidades. Fue el periodista Jorge Rial el primero en plantar la información escandalosa: la misma trata de una supuesta infidelidad de ella hacia él.

“Pobre ex ministro. Enterarse por los medios que su pareja le mete los cuernos con el dueño de la empresa en la que trabaja. ¿De qué se disfrazará ahora?”, expuso el conductor de Argenzuela, sin dar nombres propios. Pero desde el programa el runrún del espectáculo, por Crónica TV, dieron a conocer diferentes detalles. De hecho, afirmaron que “hay fuertes rumores”, y fueron directamente al hueso de esta polémica inesperada.

Planteando la posibilidad de que esa información fue revelada para que Rial y Viviana Canosa generen rating en su canal de streaming, dejó varios detalles de albedrío. “No está separada”, afirmaron desde un primer momento. Lorena de Paola, panelista del programa de espectáculo, se comunicó directamente con Petri. Allí el político negó todo, afirmando que efectivamente se trataba de una operación en su contra y que con Pérez siguen en un gran momento.

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“No queremos agrandar una operación. En off decirte que estamos súper felices y enamorados”, sentenció quien en su momento fue candidato a vicepresidente, junto a Patricia Bullrich, por el Pro.

El insólito motivo por el que Cristina Pérez no se casó por civil con Luis Petri

Cristina Pérez generó un fuerte impacto mediático al revelar por qué decidió no casarse por civil con Luis Petri. Durante una entrevista televisiva con Mario Pergolini, la periodista habló con naturalidad sobre su vínculo con el ex ministro de Defensa y explicó que, si bien están casados, eligieron no formalizar la unión ante el Estado.

“Trato de tener algunos momentos con Luis, mi marido, porque los dos trabajamos mucho”, expresó al comienzo de su relato, dando contexto a la dinámica cotidiana de la pareja y a las decisiones que fueron tomando en el camino. Sin embargo, ante la consulta directa sobre el momento en el que pasaron al altar, la comunicadora confirmó que sí hubo una ceremonia, pero bajo otros términos. “Nos casamos con cura, hubo anillo y hubo tatuaje”, contó.

Embed - Cristina Pérez blanqueó el peso de Luis Petri y su cargo en sus decisiones profesionales

Al mismo tiempo, explicó que ambos sellaron su compromiso con un gesto simbólico: ella se tatuó la letra “L” en la muñeca, en referencia al ex candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. En ese sentido, la también conductora destacó el valor personal de ese ritual y lo que representa para ellos, más allá de cualquier formalidad administrativa.

El momento más comentado tanto en el ciclo "Otro Día Perdido" (El Trece) como en las redes sociales llegó cuando la presentadora explicó por qué no pasaron por el Registro Civil. “No hubo porque lo nuestro no es con el Estado”, aseveró de manera tajante. La frase no pasó inadvertida y rápidamente se viralizó, generando todo tipo de reacciones. Mientras algunos usuarios cuestionaron la postura, otros defendieron la coherencia de la decisión en relación con sus convicciones personales.