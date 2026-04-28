El Chaqueño Palavecino recibirá un subsidio vitalicio del gobierno de Salta

La decisión del gobierno provincial fue firmada por el gobernador salteño Gustavo Sáenz y oficializada en el Boletín Oficial. Cuánto dinero es y qué hará con él.

Una decisión gubernamental por parte de la provincia de Salta que involucra al artista Oscar Esperanza "Chaqueño" Palavecino , quedó en medio de la polémica y generó un arduo debate en la opinión pública debido a que se trata de un beneficio económico vitalicio por mérito artístico.

La decisión de reconocerlo ocurrió en el marco del régimen de Reconocimiento al Mérito Artístico y oficializada de un decreto (N° 246) que fue rubricado por el gobernador Gustavo Sáenz y la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore. Esta decisión fue publicada en el Boletín Oficial.

Luego de analizar la situación del actor para otorgarle el reconocimiento, decidieron avanzar en el decreto debido a que cumple con los requisitos debido a que es nació en Salta, es mayor de 55 años y mantiene más de 20 años arriba de los escenarios siendo una de las figuras más reconocidas en el país.

Decreto Palavecino SAlta

Entre la información oficial se conoció que el monto económico a percibir equivale al Nivel 13 del escalafón administrativo provincial y, también, revelaron que el pago será responsabilidad de la Secretaría de Cultura.

Quién solicitó el reconocimiento

Según se supo a través de la publicación, fue el propio artista en su carácter de intérprete de música quien pidió el reconocimiento enfocado en figuras que tengan una trayectoria que esté vinculada con la identidad cultural de la provincia. A través de la información que trascendió a través del medio Informate Salta, Palavecino contó: “Es un derecho de artista y 600.000 pesos me parece poca plata, pero lo voy a volcar a ayudar”.

“Siempre estoy sacando de mi bolsillo, así que esto seguramente lo voy a volcar para ese lugar”, dijo sobre la decisión de volcarlo a su fundación y asistencias a comunidades del interior.