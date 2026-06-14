La horrorosa experiencia de Silvina Escudero con un ex: "Destruyó el celular"

La bailarina, que está separada desde hace pocos meses, aseguró que una pareja anterior tuvo una reacción increíble ante la llegada de un mensaje.

Silvina Escudero sorprendió al revelar una insólita anécdota vinculada a una expareja que, según contó, hizo todo lo posible para impedir que ella descubriera una presunta infidelidad. La actriz recordó el episodio durante una emisión de su programa de streaming AME (Al modo Escudero), donde hablaban sobre la costumbre de revisar celulares dentro de una relación . En ese contexto, relató una situación que vivió años atrás y que todavía hoy le resulta difícil de creer por la reacción que tuvo su entonces novio.

La conductora explicó que todo ocurrió durante una reunión que compartía con esa pareja. “Les cuento una historia que me pasó por revisar celulares. Estaba en una reunión con mi novio de aquel momento. Estábamos hablando y le llega un mensaje. Mi mirada se fue al mensaje porque el teléfono estaba sobre la mesa, al lado mío ”, recordó. Según detalló, alcanzó a observar una dirección que le resultó familiar y que coincidía con el domicilio donde vivía el hombre.

Intrigada por lo que había visto, decidió consultarle una vez que terminó el encuentro. “Terminó la reunión y le pregunté quién era. Se puso nervioso. Me dijo ‘¿qué?’. Entonces le pedí que me dejara ver el celular porque había visto algo raro” , relató. La respuesta que recibió fue completamente inesperada y terminó convirtiéndose en una de las historias más llamativas de su vida amorosa.

“¡Tiró el celular por el balcón del séptimo piso para que no lo vea!”, contó entre risas e incredulidad. Para la bailarina, la reacción fue tan extrema que la convenció de que algo intentaba ocultar. “¿Sabés lo que debía haber en ese celular? Porque tiraste un teléfono, con lo que cuesta, desde un séptimo piso para que se estrelle contra el asfalto. No puedo creerlo”, agregó, todavía sorprendida por la escena que le tocó vivir.

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Aunque evitó mencionar el nombre del protagonista de la historia, sus declaraciones despertaron especulaciones entre los seguidores del espectáculo, que rápidamente intentaron identificar a qué relación del pasado hacía referencia. Sin embargo, la bailarina prefirió no dar más detalles y concentrarse únicamente en el episodio, sin confirmar ninguna versión sobre la identidad de la persona involucrada.

Silvina Escudero viene de separarse de Federico

La confesión se produjo además en un momento especial para la mediática, quien atraviesa una etapa de cambios personales tras haber confirmado recientemente su separación de Federico, con quien se había casado en 2022. Lejos de mantenerse alejada de la exposición pública, la actriz continúa enfocada en sus proyectos laborales y en su crecimiento dentro del mundo del streaming, donde suele compartir experiencias íntimas y reflexiones sobre distintas etapas de su vida sentimental.