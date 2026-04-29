La frase con la que Silvina Escudero confirmó su separación

La bailarina e influencer se separó tras 9 años de relación con Federico. El motivo que puso punto final a su vínculo.

Silvina Escudero confirmó este martes su separación de Federico, con quien contrajo matrimonio en 2022 en una ceremonia religiosa con más de 200 invitados. La bailarina dio la noticia en Polémica en el Bar , programa del cual participa todas las noches en América.

La influencer que prefirió mantener en secreto la separación al menos hasta las últimas horas explicó que no se trató de una decisión impulsiva ni atravesada por terceros o conflictos mediáticos. Según contó, fue un proceso reflexionado durante mucho tiempo y atravesado con mucha carga emocional.

“Me casé para toda la vida y antes de separarme lo hablé con Jony, el cura que nos casó” , expresó, dejando en claro la importancia simbólica y personal que tuvo para ella el matrimonio desde el primer día.

Escudero aseguró que detrás de la separación no hay escándalos y que se trató de una crisis que toda pareja atraviesa en algún momento. Vale recordar que antes del casamiento tuvieron una separación en 2020 que lograron superar y tiempo después el comerciante le pidió matrimonio. “ No hay nada que ocultar, ni nada raro. No hay nada para contar. El 90% de la población se separa y yo me separé”, sostuvo con sinceridad.

“ Ni siquiera es que se terminó el amor. Le deseo lo mejor en la vida y es re buena persona”, dijo entre lágrimas, evidenciando que el afecto entre ambos sigue intacto pese a la distancia.

Respecto a una posible reconciliación, Silvina fue tajante: “Creo que las decisiones hay que tomarlas a conciencia y no son intempestivas y volátiles. Uno tiene que tomar una decisión y mantenerla”.

“ Hay que ser muy valiente para separarse”, dijo la bailarina quien no solo confirmó la separación sino que explicó el motivo detrás de la misma. “Siento que llegamos a una bifurcación y vamos hacia diferentes direcciones”, se sinceró.