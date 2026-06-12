Choque frontal entre una camioneta y un auto en plena Ruta 40

Dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido en la noche del jueves a unos 5 kilómetros de San Martín de los Andes.

Dos personas resultaron con heridas como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la noche de este jueves entre una camioneta y un auto que quedó en la mitad de la Ruta 40 . El hecho tuvo lugar a unos 5 kilómetros de San Martín de los Andes, en el tramo comprendido entre el Monumento Roca y el acceso a Playa Catritre.

Desde el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes explicaron que aproximadamente a las 19.10 recibieron un llamado alertando sobre el siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 40. Inmediatamente, enviaron una unidad de rescate al lugar del incidente y cuando arribaron constataron que hubo un choque semi frontal entre una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Volkswagen Polo.

Personal informó que tras el impacto, la camioneta quedó lateralizada sobre la banquina, mientras que el vehículo de menor porte permaneció sobre la cinta asfáltica.

Al momento de la llegada del personal de bomberos voluntarios, los dos ocupantes del Volkswagen Polo, ambos mayores de edad, estaban siendo asistidos y evaluados por personal del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) dentro de una ambulancia. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Ramón Carrillo para una evaluación médica más exhaustiva.

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¿Viajaban con el cinturón de seguridad puesto?

Los bomberos indicaron que al llegar, los dos ocupantes de la Toyota Hilux se encontraban fuera del vehículo, que quedó en la banquina. Afortunadamente, no presentaban lesiones de consideración, siendo igualmente evaluados por personal médico que llegó en ambulancia del hospital local.

Se informó que todos los ocupantes involucrados utilizaban correctamente el cinturón de seguridad y que, producto de la colisión, se activaron los sistemas de airbags de ambos vehículos.

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En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, personal del SIEN y efectivos de la Policía de Tránsito realizando prevención y seguridad sobre la ruta hasta la normalización de la circulación vehicular.

Volcaron dos mujeres mayores en un camino rural

Una camioneta Jeep Cherokee protagonizó un vuelco aproximadamente a unos 10 kilómetros del casco urbano de San Martín de los Andes. Dos mujeres mayores eran las ocupantes del vehículo que debieron ser atendidas por personal médico del hospital local.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes informaron a LM Neuquén que el accidente de tránsito tuvo lugar en horas de la tarde de este último miércoles en un sector de la calzada conocido como la Cuesta Sepúlveda.

“A las 16.12 se recibió un llamado informando sobre un vuelco ocurrido en la zona a aproximadamente 10 kilómetros del centro de nuestra ciudad. De inmediato, se despachó una unidad de rescate al lugar”, señalaron.

Al arribar, el personal constató que se trataba de una camioneta Jeep Cherokee que había volcado sobre un camino rural de la zona. En el vehículo viajaban una mujer de 50 y otra de 55 años.

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Los bomberos se encontraron al llegar con que sus dos ocupantes, ambas mujeres mayores de edad, ya se encontraban fuera del vehículo. A pesar de haber quedado con el vehículo invertido, habían logrado salir por sus propios medios.

Desde el Cuartel confirmaron que ninguna de las mujeres, afortunadamente, presentaba lesiones de gravedad. Manifestaron haber recibido, como consecuencia del vuelco, golpes de carácter leve.