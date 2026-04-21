Conducían como en un rally y sufrieron un tremendo vuelco: el video viral

Un vuelco ocurrido en San Martín de los Andes volvió a poner en foco la imprudencia al volante, luego de que dos jóvenes protagonizaran un siniestro mientras circulaban a alta velocidad por el Callejón de Gingins.

De acuerdo a la información difundida, el hecho se registró el jueves por la tarde, cuando los ocupantes de un Fiat 147 perdieron el control del vehículo y terminaron volcando. El rodado había sido adquirido por el conductor apenas unos días antes.

Según publicó Realidad Sanmartinense, el auto era conducido a gran velocidad , en una maniobra que fue comparada con una conducción tipo rally , lo que generó una situación de riesgo tanto para los ocupantes como para terceros.

La gravedad del episodio quedó expuesta tras la viralización de un video grabado por uno de los propios ocupantes. En las imágenes se observa cómo circulaban sin respetar medidas básicas de seguridad, en un contexto de evidente imprudencia.

Vuelco San Martín Video: Realidad Sanmartinense

En un momento, el conductor, aparentemente inexperto, perdió el control del vehículo, lo que derivó en el vuelco. Testigos indicaron que, antes del siniestro, el Fiat 147 estuvo cerca de protagonizar otro incidente con una persona que transitaba por la zona.

Tras el hecho, vecinos dieron aviso a la Policía de Tránsito, que intervino en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes. A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas heridas, aunque el vehículo quedó completamente destruido.

El episodio generó preocupación entre los vecinos, quienes advierten que este tipo de situaciones se repiten en distintos sectores de la ciudad. En ese sentido, remarcan la combinación de conducción temeraria y falta de controles como un factor de riesgo creciente.

Si bien en este caso no hubo víctimas, el desenlace volvió a encender las alarmas sobre la necesidad de reforzar la seguridad vial y la responsabilidad al volante en la localidad cordillerana.

Tres heridos y un vehículo prófugo tras un violento vuelco

Una mujer de 30 años y sus dos hijos menores resultaron heridos tras un vuelco ocurrido en la bajada de acceso a Las Coloradas, sobre la Ruta Provincial 24 este lunes. El hecho es investigado como un siniestro sin colisión directa, con la posible participación de otro vehículo que se dio a la fuga.

Según publicó Junín Informa, la conductora habría realizado una maniobra evasiva al advertir la presencia de un automóvil que circulaba en sentido contrario por el centro de la calzada. Al intentar esquivarlo hacia la banquina, el otro rodado habría hecho una maniobra similar, lo que derivó en que el Renault impactara contra una piedra y terminara volcando.

Vuelco Las Coloradas

Producto del siniestro, la mujer fue asistida y permanece en observación por politraumatismos. En tanto, una adolescente de 12 años sufrió dolor de cabeza, mareos y cortes en la frente, mientras que un niño de dos años es evaluado por una dolencia en una de sus piernas.

De acuerdo a testimonios de otros conductores, el vehículo involucrado sería de color oscuro, de modelo antiguo y con dos ocupantes. Tras el episodio, habría continuado su marcha en dirección a la Ruta Provincial 46.

Según detalló el subcomisario Ángel Zalazar, Jefe de la Comisaría 31, en diálogo con LM Neuquén, la conductora y su hija de 12 años fueron dadas de alta hacia el final de la jornada del lunes. Hasta ahora no se puedo dar con el vehículo prófugo "dado que la conductora del vehículo siniestrado no aportó muchas características como marca de vehículo o chapa patente y nos manifestó que por lo que vio , el vehículo no era de la localidad", según afirmó Zalazar.