Violento accidente en una ruta petrolera: volcaron a bordo de una Hilux y quedó destruida

Ocurrió sobre la Ruta 6, en Rincón de los Sauces, antes del acceso a Auca Mahuida. Hubo tres hombres heridos.

Un violento vuelco de una camioneta Hilux en una ruta petrolera dejó a tres hombres con diversas heridas y debieron ser trasladados al hospital. El accidente ocurrió el jueves por la noche sobre la Ruta 6, en Rincón de los Sauces, antes del acceso a Auca Mahuida.

Según la información brindada por los Bomberos de la localidad, que intervinieron en el hecho tras ser alertados minutos antes de las 21.30, se trató de un vuelco ocurrido sin ningún otro vehículo involucrado, por motivos que se desconocen.

"Durante el desplazamiento, la dotación se encuentra con una camioneta particular que trasladaba a uno de los heridos . Se realiza la evaluación e inmovilización del paciente, quien presentaba una herida cortante en la cabeza y traumatismo en una pierna, dando aviso al hospital y acompañando su traslado", detallaron en el informe, donde dieron a conocer que la dotación estuvo a cargo del segundo jefe de Cuerpo Activo, Facundo Montes.

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Mientras tanto, el resto del personal continuó hacia el lugar del incidente, donde se constató el vuelco de la camioneta Hilux. Allí se encontraron con otros dos ocupantes: el conductor presentaba contusiones en el rostro y el acompañante manifestaba dolor en la zona lumbar.

Según se indicó, tras la llegada de la ambulancia, ambos fueron trasladados para una mejor atención médica. En el lugar trabajaron personal de Policía, Hospital y Bomberos Voluntarios.