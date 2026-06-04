Un camión chocó contra un guardarraíl en Ruta 7 y derribó un poste del alumbrado público

Ocurrió este jueves en el carril Neuquén a Centenario. Trabajaron en el lugar el EPEN, Policía de Tránsito de la vecina ciudad y Bomberos Voluntarios.

Por esquivar a un auto que drenó en Ruta 7, un camión terminó contra un guardarraíl

Un choque sobre Ruta 7 mantuvo el tránsito reducido, por un par de horas durante la tarde de este jueves, a la altura del barrio La Comarca de Centenario . El siniestro vial ocurrió cuando un camión, que circulaba en dirección de Neuquén a Centenario, trató de esquivar a un vehículo que frenó de golpe.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, relató a LM Neuquén que “el rodado de mayor porte, ante la frenada del vehículo que iba adelante, se subió al guardarraíl e impactó con una columna de alumbrado público”.

La columna estaba en el centro de la multitrocha y se encontraba trabajando personal del EPEN.

El camión Volkswagen Constellation 17.280 quedó con severos daños en la cabina. Álvarez indicó que “no hay personas lesionadas, solamente daños materiales”. Agregó que el chofer del camión solo manifestó tener dolor en la muñeca, nada más, salió ileso.

Fuentes a las que accedió LM Neuquén indicaron que se le efectuó al conductor del camión un test de alcoholemia que resultó negativo.

RUTA 7- CAMIÓN- CHOQUE-2

Mancha de aceite sobre Ruta 7

“Estamos tratando de normalizar el tránsito sobre la Ruta 7 porque hay mucho aceite sobre la calzada, y hay una columna de alumbrado sobre la misma mano Neuquén-Centenario en la que trabaja el EPEN”, sostuvo.

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Personal de Bomberos y de la División Tránsito Centenario también trabajaban en el lugar del accidente.

RUTA 7- CAMIÓN- CHOQUE-4 Gentileza Bomberos Voluntarios de Centenario

Fuerte choque en la Ruta 7: dos autos terminaron destruidos

La Ruta 7 fue hace menos de 48 horas escenario de un fuerte choque en el que dos autos terminaron destruidos. Ocurrió el pasado martes en un un sector de alto tránsito entre Centenario y Neuquén. Aunque los vehículos quedaron con daños importantes, las primeras asistencias indicaron que sus ocupantes sufrieron golpes y fueron revisados de manera preventiva por personal de salud.

Fue después de las 7 de la mañana sobre la mano que va desde Centenario hacia Neuquén, a la altura del cruce de la estación Puma. A esa hora, la calzada todavía permanecía mojada como consecuencia de la lluvia registrada durante la madrugada y las primeras horas del día.

Accidente Ruta 7 02-06

Los vehículos involucrados fueron un Ford Focus III tipo sedán y un Chevrolet Agile. Tras el impacto, ambos rodados terminaron a un costado de la ruta, con roturas visibles y señales de un choque de fuerte intensidad.

El Focus fue el que quedó con el frente completamente afectado. Además, por la violencia del golpe, se activaron los airbags del vehículo. El otro auto también presentaba daños importantes, aunque ambos quedaron fuera de la zona principal de circulación.

Según la información inicial, las personas que viajaban en los autos sufrieron golpes, aunque no se informó en un primer momento sobre heridas de gravedad. De todos modos, fueron revisadas por personal de salud para descartar lesiones de mayor consideración.