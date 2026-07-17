Fuerte temporal y accidente en Carmen de Areco: ponen la mira en la concesionaria de la Ruta 7

El chofer de la empresa Vía Tac transitaba a 30 kilómetros por hora por la tormenta de granizo y las intensas ráfagas de viento. Quejas por la falta de medidas de seguridad vial de la concesionaria de la ruta.

Los choferes y los 20 pasajeros de colectivo de larga distancia, que protagonizaron un accidente en la madrugada de este viernes a la altura de la ciudad bonaerense de Carmen de Areco , están fuera de peligro e incluso muchos de ellos recibieron el alta médica en el transcurso de esta jornada.

La unidad de la empresa Via Tac circulaba a unos 30 kilómetros por hora al momento del vuelco debido al temporal de viento y tormenta con granizo que afectaba ese sector de la provincia de Buenos Aires.

Las condiciones meteorológicas no eran las mejores y desde la empresa cuestionaron a concesionaria de la Ruta 7, Corredores Viales, por la falta de medidas preventivas de seguridad vial cuando regía una alerta amarilla y una baja de la visibilidad en la calzada.

Desde Vía Tac señalaron que “el accidente podría haber estado influenciado por el mal estado de la autovía, las condiciones climáticas adversas y el hecho de que la empresa concesionaria no dispuso el corte del tránsito ni implementó medidas preventivas acordes al temporal”.

A pesar del impresionante vuelco, tanto los pasajeros como los choferes la sacaron "barata" porque el escenario podría haber sido peor y con consecuencias de mayor gravedad.

El colectivo volcó y cayó por un barranco

Fuentes policiales confirmaron que el micro pertenecía a la empresa Vía TAC, y viajaba desde la ciudad cordobesa de Laboulaye y la provincia de San Luis, El destino final del transporte era la localidad bonaerense de Avellaneda.

El episodio sucedió sobre la Ruta Nacional N° 7, a la altura del kilómetro 135 en el puente del arroyo La Guardia, a pocos kilómetros de Carmen de Areco. Las primeras informaciones indicaban que el micro despistó, perdió el control y cayó unos 6 metros por un barranco.

Los pasajeros fueron retirados del micro por bomberos voluntarios y personal policial. En tanto que los heridos fueron llevados al hospital local de Areco donde fueron asistidos.

El jefe de Defensa Civil de San Antonio de Areco, Fabián Maira, dijo al medio Sincope Noticias que en total hubo 20 heridos, incluidos los choferes, y que 19 de ellos fueron trasladados al hospital de esa localidad bonaerense. Entre los heridos hay un bebé, que ya fue atendido y derivado a un centro médico. Horas después se confirmó que no hay pasajeros con lesiones de consideración.

“Por suerte no se tuvo que lamentar víctimas fatales. Trabajaron los bomberos en retirar a una mujer de más edad, que tenía el brazo aprisionado, para rescatarla más rápido”, agregó.

Las autoridades trabajan en el lugar para restablecer la circulación y determinar las causas del accidente, que aún se encuentran bajo investigación.

Pero el incidente vial ocurrió en medio de fuertes vientos y ráfagas que golpean la zona; en el centro y este de la provincia de Buenos Aires rige una alerta amarilla por fuertes tormentas.

“Estábamos subiendo al puente. Aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar”, dijo Maximiliano, un pasajero del micro, a TN.