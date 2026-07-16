Shows para grandes y chicos: desde las K-POP hasta el "Poyo Rojo"

Mirá las propuestas para las infancias y los adultos en estas vacaciones de inviernos.

Una variada gama de propuestas artísticas se ofrecerá en la región en esta primera semana de las vacaciones de invierno . Las actividades están pensadas para los más pequeños, pero también hay una obra para los adultos.

Este viernes, se presentará el “ Poder K-POP Cazadoras y demonios ”, a partir de las 15 en el Casino Magic de Neuquén. Las entradas anticipadas se podrán adquirir y por entradauno.com y en el teatro.

Se trata de un show infantil lleno de música, magia y valentía para disfrutar en familia. “La oscuridad se expande y amenaza con apoderarse del mundo… pero tres chicas muy especiales fueron enviadas para protegernos”, invitan.

Tres jóvenes artistas descubren que no solo nacieron para brillar en los escenarios, sino también para defender la esperanza y la alegría de todos. Entre coreografías llenas de energía, canciones que hacen vibrar y amistades que serán puestas a prueba, estas guerreras deberán enfrentarse a los enemigos de la luz con el poder de la música y la unión de sus voces.

Es un espectáculo en la que se promueven una serie de valores tales como: creer en una misma, mostrarse tal cual somos, además de confiar en los amigos y seres queridos.

Poder K-pop Cazadoras y demonios es un show único que combina música, emoción y un mensaje inspirador para toda la familia.

Festival de Cine Infantil para disfrutar en familia

Otras de las propuestas para estas vacaciones de invierno está relacionada con el cine y la imaginación. Desde este jueves 16 de julio hasta el próximo jueves 23 de julio, Neuquén, Añelo y Rincón de los Sauces serán sede de una nueva edición del Festival de Cine Infantil. Es una iniciativa organizada por Tecpetrol junto a Fundación PROA que invita a disfrutar de películas, cortometrajes y actividades especialmente pensadas para compartir en familia.

Más que un ciclo de cine, el festival propone una experiencia donde las historias continúan una vez que termina la función. Además de los largometrajes, la programación incluye jornadas de cortometrajes acompañadas por el taller “Del cine a la exploración”, una actividad participativa en la que niños, niñas y adultos podrán jugar, crear, experimentar y resolver desafíos inspirados en los personajes y relatos que acaban de descubrir en la pantalla.

A través de dinámicas lúdicas y propuestas interactivas, las familias explorarán conceptos vinculados a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (STEAM), transformando cada función en una oportunidad para imaginar, aprender y compartir.

El Festival de Cine Infantil forma parte de las iniciativas culturales que Tecpetrol impulsa junto a Fundación PROA en la región para acercar propuestas culturales y educativas de calidad, promoviendo espacios de encuentro y experiencias compartidas para las comunidades donde desarrolla sus operaciones.

Todas las actividades son gratuitas y cuentan con cupos limitados. Las entradas podrán retirarse el mismo día, antes del inicio de cada función, hasta completar la capacidad de la sala.

Programación

Neuquén | Centro Cultural Oeste

Viernes 17 de julio

* 16:00 | BURN·E y Lifted + propuesta interactiva

Sábado 18 de julio

* 16:00 | Partly Cloudy y La Luna + propuesta interactiva

Añelo | SUM Municipal (Meseta)

Viernes 17 de julio

* 14:00 | Elio

* 17:00 | Lightyear

Sábado 18 de julio

* 14:00 | BURN·E y Bao + propuesta interactiva

Rincón de los Sauces | Casa de la Cultura

Miércoles 22 de julio

* 16:00 | BURN·E y Lifted + propuesta interactiva

Jueves 23 de julio

* 16:00 | Bao y La Luna + propuesta interactiva

Escuadrón rescate

Se presentará este viernes a las 17 en el Casino Magic de Neuquén con entradas anticipadas en el teatro y por entradauno.com

Los cachorros de Paw Patrol más famosos del mundo llegan al teatro con «Escuadrón al rescate»! Una propuesta pensada para disfrutar en familia durante las próximas vacaciones de invierno.

Cuando un misterioso problema pone en riesgo a la comunidad, Ryder recibe la llamada de emergencia. Sin dudarlo, convoca a toda la patrulla. Todo el equipo desplegará sus habilidades y, sobre todo, el valor del trabajo en equipo para demostrar que “¡no hay nada imposible para la pata patrulla!”.

Se trata de un show interactivo y de gran despliegue visual

Con una puesta en escena visualmente impactante, efectos especiales en vivo y coreografías súper dinámicas, el show invita a los espectadores a ser parte activa de la historia, interactuando con los personajes desde sus butacas.

Oferta teatral para adultos

Se presemtará en la región "Un Poyo Rojo" este sábado 18 de julio a las 21 en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) con venta de entradas anticipadas en el teatro y por entradauno.com

El show "Un poyo rojo" son dos hombres y una radio en directo en un vestuario se enfrentan, desafían, combaten y se seducen. Un interesante cruce entre la danza, el deporte y la sexualidad.

Es una obra de teatro físico, que a partir del lenguaje corporal explora los límites del lenguaje contemporáneo, respecto del movimiento y sus posteriores interpretaciones. Es una provocación, una invitación a reírnos de nosotros mismos y, a su vez, reconocer nuestra totalidad.

Un Poyo Rojo, es una mezcla de acrobacia y comicidad. "Naiff, kitch, poncif, o cualesquiera que sus múltiples lecturas pueda arrojar, es sin embargo un impactante abanico al respecto de las posibilidades físicas y espirituales del ser humano", se presenta al público.

Ficha Artística:

Intérpretes: Alfonso Barón, Luciano Rosso

Coreógrafos: Nicolás Poggi, Luciano Rosso & Alfonso Barón

Diseño de Luces: Hermes Gaido

Dirección: Hermes Gaido

Producción: Poyo Rojo/T4 Maxime Seugé & Jonathan Zak

Duración: 60 minutos

La historia de la obra

El proyecto nace en el año 2008 para la creación casual de un número de varieté que se realizaría en el Centro Cultural Laboratorio, en Buenos Aires.

En 2015 se lanzan a su primera gira mundial de 6 meses que incluye países de distintos continentes como Uruguay, Bolivia, Francia, Italia, España, Suiza, Alemania y Nueva Caledonia. En agosto de 2016 viajan a Europa para realizar una gira de 86 funciones que comprende la programación de prestigiosos teatros como el «Rond Point» en París e importantes festivales internacionales de gran renombre en varias ciudades de países europeos como Francia, Italia, Bélgica, Suiza y España.

En 2017, Un Poyo Rojo fue invitado a presentarse con un mes de funciones en el prestigioso Fringe Festival de Edimburgo, y prosiguió su gira internacional en Europa.

Desde entonces hasta hoy, Un Poyo Rojo ha realizado múltiples funciones alrededor del mundo, en el marco de festivales o dentro de la programación habitual de los teatros. En los últimos 3 años se ha presentado en Francia, Suecia, Noruega, España, Italia, USA, Serbia, Argentina, Alemania, Canadá, Colombia, Bélgica, Portugal, México, Luxemburgo, entre otros.

Un "Poyo Rojo" realizó más de 1000 funciones en más de 30 países alrededor del mundo.