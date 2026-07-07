Un parque gratuito con esculturas talladas en lengas y recorridos en la nieve ya está listo para el receso de 2026. Dónde está y qué más hay para hacer.

Vacaciones de invierno con duendes: el bosque encantado de la Patagonia que pocos conocen.

En la Patagonia austral, lejos de los circuitos turísticos más transitados, un bosque de lengas esconde un secreto: decenas de esculturas talladas sobre árboles muertos en pie, que transforman una caminata entre la nieve en una experiencia donde naturaleza y arte se confunden.

Se trata del parque escultórico más grande de la Argentina y, a diferencia de otros bosques patagónicos con identidad propia , combina patrimonio cultural con naturaleza nativa en un recorrido gratuito y abierto todo el año.

El lugar se llama Bosque de los Duendes y está en Río Turbio , una localidad de poco más de once mil habitantes en el suroeste de Santa Cruz , históricamente ligada a la minería del carbón.

Inaugurado en 2003, el parque se extiende a lo largo de la quebrada del arroyo Santa Flavia, entre lengas y ñires, las especies nativas que definen el paisaje del extremo sur patagónico.

El circuito exhibe alrededor de 50 esculturas distribuidas en un recorrido de poco más de tres kilómetros.

Alrededor de medio centenar de esculturas talladas en troncos en pie muestran duendes y personajes mitológicos de la minería local.

Cada figura fue tallada con motosierra sobre troncos de lengas en pie, un detalle que distingue al lugar, con una forma de arte que no fue trasladada al bosque, sino que surgió de él.

El sendero principal, contando ida y vuelta, alcanza los seis kilómetros, aunque existen recorridos de menos de dos kilómetros para caminatas más breves.

Mineros y mitos tallados entre las lengas

Entre los árboles los duendes aparecen como la gran estrella de lugar. Pero estos personajes mitológicos no están solos. Se suman animales autóctonos y figuras ligadas a la identidad de Río Turbio.

"Tonel", por ejemplo, rinde homenaje al perro que acompañó a los mineros y se convirtió en una leyenda local. "La Viuda Negra" da forma a un mito de las minas de carbón y "Atrapa Sueños" simboliza la armonía del parque.

Los caminos del Bosque de los Duendes son accesibles y se pueden hacer con niños y adultos mayores.

Entre las esculturas sobresale también el homenaje al minero del carbón, una obra que sintetiza la historia productiva de la localidad y la conexión entre el parque y la identidad de la cuenca carbonífera.

Pasarelas de madera, puentes sobre el arroyo y sectores de descanso acompañan el camino. La dificultad es baja: el paseo es accesible para familias, adultos mayores y visitantes con nula experiencia en senderismo.

La Dirección de Turismo local, además, organiza periódicamente caminatas guiadas bajo el nombre "Entre Duendes y Leyendas", con relatos de la tradición local.

En 2024, un segundo encuentro de escultores de la región sumó nuevas obras al circuito, que sigue creciendo.

El paisaje de la Patagonia austral

El bosque de lengas ofrece un escenario distinto según la época del año.

En otoño, los tonos amarillos, naranjas y rojizos dominan el paisaje. En invierno, la nieve cubre las esculturas y los senderos, y el recorrido se transforma en una postal blanca entre las figuras talladas.

La visita al bosque encantado de Rio Turbio se puede hacer en cualquier época del año.

En el caso del receso de julio, hay que ir preparado para el frío para poder disfrutar todo su encanto. Río Turbio tiene una temperatura media anual de 5,4 grados y mínimas que pueden ser de varios grados bajo cero.

Qué más hacer en Río Turbio en las vacaciones de invierno 2026

A pocos minutos del Bosque de los Duendes, el Centro de Deportes Invernales Valdelén es el principal atractivo de nieve de Río Turbio y el único complejo invernal de Santa Cruz.

Emplazado sobre la Sierra Dorotea, ofrece pistas de esquí alpino y snowboard, clases para principiantes, alquiler de equipos, trineos, snowpark y caminatas con raquetas.

"Tenemos grandes expectativas porque estuvimos trabajando mucho en la promoción provincial. No buscamos competir con los destinos ya consolidados, sino ser complementos de estos y así ampliar la oferta turística de la provincia", señaló la directora de Turismo municipal, Bárbara Goncebet, al presentar la porpuesta para estas vacaciones de invierno 2026.

Los alojamientos en la zona rondan las 280 camas y suelen tener alta demanda durante el receso invernal, que en Santa Cruz va del 13 al 24 de julio.

El complejo es gestionado por el Club Andino Río Turbio, que en este 2026 cumple 50 años.

Un centro de esquí accesible

Una jornada en Valdelén cuesta aproximadamente la mitad de lo que sale esquiar en Ushuaia y muy por debajo de los centros de esquí más conocidos y concurridos del país.

El centro de desportes invernales Valdelén, a pocos kilómetros de Río Turbio, en el sudoeste de Santa Cruz.

El pase diario tiene un valor de $60.000 para no socios y de $30.000 para socios del club.

Además de la nieve y las esculturas, Río Turbio ofrece el Museo Histórico Municipal y el museo de los mineros, el circuito de las Siete Cascadas y la reserva del Dique San José.

Cómo llegar al bosque encantado

El parque está en el camino hacia la Mina 1, por la Ruta Provincial 20, a unos cuatro kilómetros del centro de la localidad.

Es la misma dirección que lleva al centro de esquí Valdelén.

El paisaje encantado del paseo gratuito por un bosque de lengas en Río Turbio, Santa Cruz.

Desde Río Gallegos, la capital de la provincia, hay que recorrer unos 285 kilómetros por la Ruta Nacional 40.

Recorrer esa distancia tiene recompensa. Río Turbio se encuentra a apenas ocho kilómetros de la frontera con Chile por el paso Dorotea, muy cerca de 28 de Noviembre y del acceso a Puerto Natales, lo que permite combinar varias excursiones en una misma escapada invernal, a un rincón patagónico que integra nieve, bosque, historia minera y paisajes de frontera cautivantes.