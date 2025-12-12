Tolhuin, un tesoro escondido en Tierra del Fuego, con caminatas únicas entre lagos, montañas y bosque

En el corazón de la isla y muy a tiro de Ushuaia , este pintoresco pueblo ofrece lagos imponentes, senderos para todos los niveles, cabalgatas, deportes náuticos y paseos alejados de los circuitos masivos.

Tolhuin, "corazón de Tierra del Fuego", a orillas del lago Fagnano, uno de los más grandes del mundo.

Tolhuin emerge como una alternativa distinta para quienes buscan desconectar del ritmo urbano, escaparle a las multitudes y hacer caminatas por paisajes únicos. Este destino de Tierra del Fuego , rodeado de bosques andinos, lagos cristalinos y montañas imponentes , propone un turismo que privilegia la autenticidad por fuera de las rutas más transitadas.

Ubicado estratégicamente entre Ushuaia y Río Grande , el pueblo funciona como parada ideal para quienes recorren la isla. La Ruta Nacional 3 lo conecta directamente con ambas ciudades, transformando el traslado en una experiencia visual donde montañas, lagos y bosques acompañan cada kilómetro del camino.

El acceso resulta sencillo y bien señalizado, lo que permite visitarlo en cualquier época del año sin mayores complicaciones, aunque la primavera, el verano y el primer otoño son -claro- las épocas con mayores opciones disponibles para disfrutar.

Su emplazamiento a orillas del Lago Fagnano define gran parte de su identidad, enmarcada por formaciones naturales que equilibran serenidad y aventura.

Un lago de dimensiones extraordinarias en Tierra del Fuego

El Lago Khami, también conocido como Fagnano o Kaken Shown en la lengua Selk'nam de los onas, constituye uno de los principales atractivos de la zona. Con una superficie de 590 kilómetros cuadrados y una profundidad que supera los 200 metros, este espejo de agua compartido con el sector chileno de la isla desemboca en el océano Pacífico.

Su nombre en selk'nam hace referencia a su aspecto alargado y grande, características que lo convierten en uno de los lagos más extensos del mundo. Además de su imponencia visual, el Khami funciona como principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad.

La costa se transforma en punto de encuentro para residentes y visitantes que eligen jornadas al aire libre, con vistas panorámicas de cerros, valles y el característico bosque andino patagónico.

Sobre la costa sur, un sendero de no más de 800 metros conduce a la cascada La Porfiada, uno de los rincones más fotografiados del lugar.

Tolhuin - Lago Fagnano cartel El Lago Fagnano, gran atractivo de Tolhuin, con varias reservas naturales para recorrer.

La zona concentra tres grandes reservas provinciales que rodean el lago: la de Río Valdez, la de Laguna Negra y la llamada Corazón de la Isla, además de la reserva municipal Río Turbio. Este conjunto de áreas protegidas resulta especialmente atractivo para ornitólogos y amantes de la observación de aves.

El sendero interpretativo Haiken Chache —que en lengua selk'nam significa "mirar pájaros"— permite avistar gran variedad de especies durante la época de migración, entre septiembre y marzo, junto con aves autóctonas de la región.

La Reserva Río Valdez se destaca por su valor escénico indiscutible, ya que protege sectores de bosque, turbales y una porción de ecotono. Se accede por la RN3 y la Ruta Provincial N°1 en la costa sur del Lago Khami, o bien por la Ruta Provincial N°27, que lleva hasta la Laguna de Aguas Blancas, punto de partida para cabalgatas que recorren el Paso Bridges hasta alcanzar el Canal Beagle. Un paseo que está entre los imperdibles de Tolhuin.

Otro de los grandes atractivos de esta reserva es la Laguna del Indio, que ofrece trekking, canotaje, pesca deportiva y acampe, además de rutas ideales para ciclismo.

Senderos para todos los niveles

La Reserva Provincial Laguna Negra ofrece el sendero interpretativo "Paisaje en Movimiento", de dificultad baja y 4 kilómetros de extensión (ida y vuelta).

La reserva cuenta con 1.204 hectáreas y dos accesos: uno peatonal por la costa del lago Khami y otro vehicular desde la Avenida de los Ñires.

El nombre de la laguna responde a una particularidad: en ocasiones, sus aguas adquieren coloración negruzca debido a que es alimentada por turbales cercanos (humedales únicos donde se acumula turba, materia orgánica semidescompuesta de musgos y briófitos, con suelos permanentemente saturados de agua y con poco oxígeno). Un cordón de grava, formado durante un movimiento sísmico, separa esta laguna del lago principal.

Tolhuin - sendero Uno de los sendreos de la Reserva Laguna Negra.

La cartelería interpretativa distribuida a lo largo del recorrido informa sobre las distintas especies del bosque andino patagónico, turbales y la formación geológica del área.

Durante el paseo se puede apreciar, descolgándose desde los árboles, la "Barba de viejo", un tipo de liquen en hebras verde pálido, simbiosis de hongo y alga, y un excelente bioindicador de la pureza del aire, ya que solo crece en ambientes limpios y húmedos, por lo que se la considera un indicador natural de la calidad ambiental y la pureza del aire en los bosques fueguinos.

El cerro de la leyenda selk'nam

El Cerro Jeujepen o Heuhupen se eleva de forma imponente hastaaproximadamente 700 metros. Según las leyendas de los Selk'nam, antes de convertirse en cerro, había sido una bruja, lo que le otorga un halo místico que atrae a visitantes de todo el país.

A unos 300 metros de altura se encuentra el Mirador del Cerro Jeujepen, que ofrece vistas panorámicas de 360 grados sobre espejos de agua cristalinos, bosques, valles y turbales. El paisaje se complementa con los sonidos de la naturaleza prístina, creando una experiencia sensorial única.

Para los más intrépidos, la ascensión hasta la cumbre representa un desafío de dificultad media, con aproximadamente tres horas entre ida y vuelta, dependiendo del ritmo de cada caminante.

Tolhuin - mirador cerro El mirador del cerro Jeujepen, en Tolhuin.

La senda fue marcada originalmente por el tránsito de guanacos y luego adoptada por locales y visitantes para cumplir la proeza de hacer cumbre.

El Lago Fagnano amplía las opciones recreativas con pesca deportiva, ciclismo y deportes náuticos. Sus aguas, rodeadas de acantilados y bosques, invitan a pasar jornadas completas al aire libre sin alejarse demasiado del casco urbano.

La Reserva Corazón de la Isla figura entre los sitios más destacados, con senderos que atraviesan lagunas, montes y miradores desde donde se aprecia la magnitud del paisaje fueguino.

El Río Valdez, finalmente, también sorprende por su belleza y la variedad de ecosistemas que concentra, siendo ideal para caminatas cortas o para sacar fotos.

Un santuario para aves y el pan más rico

La Reserva Municipal Desembocadura Río Turbio se destaca por su condición de humedal y puede visitarse durante todo el año. Se accede a pie desde el ejido urbano o en vehículo por RN3 y RP1. Gran parte de la reserva funciona como espejo de agua que alberga especies migratorias y autóctonas.

El sitio resulta excelente para el avistaje del carpintero gigante, un ave emblemática de la provincia, junto con bandurrias, cauquenes, patos, diucones, loicas y sobrepuestos.

Tolhuin, Reserva Desembocadura Río Turbio A la reserva municipal se accede caminando desde el pueblo y es el lugar ideal para acercarse a las aves acuáticas del lago.

Además, esta área protegida municipal es considerada un santuario natural por constituir una de las principales zonas de desove de truchas marrones y arcoíris.

En el égido urbano hay además un punto de encuentro histórico para turistas y locales, que define la identidad del lugar: la tradicional panadería de Tolhuin. El establecimiento forma parte esencial del recorrido cultural dentro del pueblo y es una parada obligada para quienes visitan el pueblo.