Santa Cruz: tras la muerte de una joven por desnutrición internaron a cuatro de sus hermanos

Según el hospital de Caleta Olivia , tres de los cuatro chicos están fuera de peligro. La familia -una madre y sus nueve hijos- vive en pobreza extrema.

Cuatro chicos de 3 a 15 años de edad, de Caleta Olivia , provincia de Santa Cruz , fueron internados en el Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo, de esa ciudad, con los mismos síntomas que presentó su hermana mayor, de 19 años , quien murió días atrás luego de haber llegado a la guardia con un cuadro de desnutrición severa.

El último en ser internado fue el adolescente de 15 años , con un cuadro de desnutrición similar al presentado por sus tres hermanos menores, de 3, 8 y 13 años, y también su hermana mayor antes de fallecer.

Todos ellos integran una familia en graves condiciones de vulnerabilidad, integrada por una madre y sus nueve hijos. La muerte de la hija mayor, ocurrida el lunes último, generó una fuerte repercusión y preocupación luego de que trascendió en medios nacionales que había comido desechos de un basural, algo que posteriormente fue negado por las autoridades hospitalarias.

Primero la hermana mayor y luego los más chicos

La joven había llegado a la guardia del Hospital Tardivo el 6 de febrero, con un cuadro muy complejo. Mediante un comunicado dado a conocer al día siguiente de su muerte, el centro de salud informó que ingresó “con un cuadro de sepsis (reacción a una infección severa) con foco a determinar (respiratorio y/o abdominal), presentando además comorbilidades previas (enfermedades adicionales) que condicionaban su estado general de salud“.

"Desde su ingreso permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo tratamiento y monitoreo permanente por parte del equipo médico, produciéndose su fallecimiento el día 16 de febrero a causa de la complejidad de su cuadro clínico“, comunicaron desde la entidad sanitaria.

Días después de la internación de la hermana mayor, se presentaron también los tres hermanos menores, acompañados por su madre, quien también recibió asistencia médica, “fue asistida, estabilizada y dada de alta”.

Los tres chicos también quedaron internados “en el servicio de Pediatría, cursando distintas patologías clínicas, con evolución favorable y fuera de peligro, recibiendo el tratamiento correspondiente y bajo seguimiento permanente de los equipos de salud", continúa el comunicado.

Desmentida del hospital de Caleta Olivia

María Picasso, directora asociada del centro de salud de Caleta Olivia, informó que los tres se encuentran en condiciones para darles el alta médica, pero por el momento siguen internados a la espera de un dispositivo para evitar que vuelvan al lugar en el que estaban viviendo, dado a que deben seguir un riguroso tratamiento para mejorar su condición.

Acerca de la versión de que la chica había comido residuos, el hospital informó que “no existe diagnóstico que confirme un cuadro de intoxicación alimentaria ni situaciones vinculadas al consumo de alimentos provenientes del basural, como ha sido mencionado en algunas publicaciones”.

Lo que sí le confirmó una fuente con acceso al caso al medio local La Opinión Austral fue que la joven que falleció “presentaba un desarrollo físico atrofiado debido a la desnutrición, por lo que aparentaba ser mucho menor a su edad”, no tenía DNI y tanto la ella como sus tres hermanos “fueron encontrados llenos de piojos y chinches, estaban siendo desinfectados en el hospital y padecían una importante desnutrición”.