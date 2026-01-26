Espanto en Santa Cruz: denuncian que un hombre abuso a "Vaquita", una perra callejera, y piden Justicia

La perra, muy querida por los vecinos de Pico Truncado fue encontrada con lesiones y quedó bajo resguardo de una rescatista.

"Vaquita" es de Santa Cruz y muy querida por los vecinos de Pico Truncado.

La comunidad de Pico Truncado , en Santa Cruz , quedó conmocionada en los últimos días por la denuncia de un grave caso de maltrato animal contra una perra callejera conocida en la localidad como “Vaquita” . El episodio tomó repercusión tras publicaciones en redes y el pedido de organizaciones proteccionistas para que se avance con una investigación formal, mientras los vecinos marcharon para exigir justicia.

Según se informó, el animal fue hallado con lesiones y trasladado a una veterinaria, donde fue atendido y medicado por dolor y fiebre. Los reportes difundidos señalan que el cuadro es compatible con un presunto abuso y que la perra presentó complicaciones de salud, por lo que permanece bajo cuidado y en recuperación.

De acuerdo con las crónicas locales, la persona que encontró a “Vaquita” - una perra callejera querida por todos en la zona - decidió adoptarla y garantizar su resguardo, mientras proteccionistas independientes reclamaron que la Justicia actúe con medidas concretas para esclarecer lo ocurrido. “Pedimos una investigación seria del hecho”, expresaron desde Proteccionistas Pico Truncado, al tiempo que remarcaron que en la ciudad hay cámaras que podrían aportar información relevante.

Screenshot_59 La perrita ahora se encuentra a resguardo de un proteccionista de animales.

El hecho derivó en una marcha para pedir justicia en el Complejo Municipal y visibilizar el reclamo por sanciones, prevención y controles ante situaciones de crueldad animal. En ese sentido, desde organizaciones locales también reclamaron que se aplique la legislación vigente contra el maltrato animal y que se fortalezca la respuesta estatal para evitar que estos casos queden impunes.

Un antecedente reciente que volvió a encender la alarma en la región

El caso de Pico Truncado se conoce pocos días después de otro hecho que también impactó en la Patagonia: en Esquel, una denuncia por violencia de género derivó en una causa paralela por maltrato animal extremo. En ese operativo, la víctima relató que su pareja había matado a su mascota y temía por otro animal que seguía dentro de la vivienda.

El hecho salió a la luz cuando personal policial trasladaba a la mujer, quien en ese momento relató que su pareja había matado y torturado a su perra, un animal con el que tenía un fuerte vínculo afectivo. Y que lo hizo con la intención de que ella lo viera sufrir.

Con esa información, intervino la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales. La fiscalía dispuso una orden de allanamiento urgente para actuar en el domicilio señalado y verificar la situación.

maltrato animal esquel Un caso macabro de maltrato animal en Esquel.

Cuando entraron los oficiales se encontraron con el horror. El animal había sido colgado con vida y lastimado hasta provocarle la muerte.

“La perra que fue asesinada presentaba signos de extrema crueldad, con cortes en el cuero y perforaciones. Es algo que realmente impacta, incluso para quienes estamos acostumbrados a intervenir en este tipo de situaciones”, señaló Patricia Giacobone, responsable de la Dirección de Fauna Urbana y remarcó que se trata del caso más grave registrado en la zona.

El caso impulsó reclamos para reforzar las herramientas de denuncia y la intervención de áreas especializadas, ante hechos que combinan violencia doméstica y crueldad hacia los animales.