Otro violento siniestro por un caballo suelto: los ocupantes de un auto se salvaron de milagro

Ocurrió en la zona del Bajo del Toro, en cercanías de Rincón de los Sauces. Los ocupantes del vehículo fueron rápidamente asistidos por particulares y Bomberos.

Una vez más, un animal suelto casi provoca una tragedia en una ruta neuquina. En esta oportunidad, el siniestro se produjo en la zona del Bajo del Toro, en cercanías de Rincón de los Sauces. Por fortuna, los ocupantes del auto involucrado recibieron un inmediato auxilio por parte de otros automovilistas, Bomberos y personal de salud.

El incidente se registró alrededor de las 20:45 de este último miércoles, cuando un grupo de personas de una empresa regresaba en un auto a sus domicilios. Según lo informado la Central 16 de los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, su intervención se produjo cerca de las 21, cuando fueron alertados sobre lo sucedido.

Una vez en el lugar, comprobaron que en el vehículo viajaban cinco personas y que una de ellas, el conductor, permanecía tendido sobre la banquina por un golpe en la cabeza. Asimismo, otro hombre había sufrido lesiones leves. El resto de los ocupantes, tres hombres, resultaron ilesos.

El impacto fue de lleno contra el animal y quedó reflejado en el parabrisas del vehículo, en el lado del conductor. En tanto, el animal, un caballo, murió producto del choque y quedó a algunos metros de la banquina.

animales sueltos Gentileza Bomberos de Rincón de los Sauces

Un intenso despliegue de los Bomberos de Rincón

Desde Bomberos se resaltó que no fue necesario hacer ningún rescate de los hombres accidentados y que solo se procedió a inmovilizar al conductor para que luego el personal del hospital de Rincón lo traslade en una ambulancia. “Se realiza la evaluación del resto de los ocupantes, quienes no manifiestan lesiones ni dolencias”, precisaron desde Bomberos sobre el estado de salud de las personas que viajaban como acompañantes.

Al igual que en otros siniestros, se hizo un trabajo preventivo para verificar la posible pérdida de combustible o aceite.

De forma paralela, la Policía neuquina desplegó un operativo especial para permitir el rápido auxilio de los accidentados y, a la vez, evitar otros posibles siniestros.

animales sueltos Gentileza Bomberos de Rincón de los Sauces

Tras el siniestro, no faltaron las quejas de algunos vecinos que conocen la zona y que saben que hay animales sueltos. “Siguen los caballos sueltos en la Bajada del Toro, no los retiran”, se quejó Alberto en el espacio de los Bomberos en la red social Facebook.

Varias zonas peligrosas por animales sueltos

En tanto, Diego apuntó que la Bajada del Toro no es el único lugar peligroso y mencionó el sector de Sierra Chata, donde no es extraño encontrarse vacas en medio del camino.

Por último y ante la preocupación de la comunidad por el estado de salud de los ocupantes del auto, uno de los accidentados remarcó que “los que veníamos en el auto estamos bien”.

Lamentablemente, los siniestros por animales sueltos se reiteran en distintos puntos de la provincia. En los últimos meses, hay registros de incidentes en la Ruta Provincial 17, cerca de Picún Leufú; en la ruta conocida como Acceso Fortabat; y en la Ruta Provincial 7, a la altura de Tratayén. Son algunos de los tantos incidentes que, en más de una oportunidad, generan airados reclamos por parte de los automovilistas para que se adopten medidas en relación a los dueños de los animales.