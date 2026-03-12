El SMN emitió un nuevo alerta por lluvias y fuertes vientos en su pronóstico para Neuquén y Río Negro

El organismo anticipó que se esperan precipitaciones persistentes para los próximos días. Las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe climatológico especial por lluvias intensas y fuertes vientos para la provincia de Neuquén. Según el organismo, el fenómeno se extenderá por varios días.
De acuerdo con la información, el ingreso de un sistema de frentes fríos sobre la Patagonia norte provocará precipitaciones persistentes en la región cordillerana, con acumulados que podrían ser significativos en zonas de montaña. El alerta incidirá durante la noche del sábado 14 de marzo y se extenderá, al menos, hasta el martes 17.
El informe advierte que los montos de lluvia acumulada podrían ubicarse entre los 70 y 120 milímetros, aunque en sectores puntuales estos valores podrían superarse de manera localizada.
Lluvia para Neuquén y Río Negro
El fenómeno afectará principalmente a la cordillera de Neuquén, la cordillera de Río Negro y el norte de Chubut, donde las precipitaciones se presentarán mayoritariamente en forma de lluvia durante todo el período del evento meteorológico.
Las condiciones podrían generar complicaciones en rutas, caminos de ripio y actividades al aire libre.
Desde el SMN indicaron que este tipo de sistemas meteorológicos pueden provocar lluvias continuas durante varias jornadas, lo que aumenta el riesgo de acumulación de agua y posibles inconvenientes en áreas de pendiente o cercanas a cursos de agua.
Fuertes vientos con ráfagas
El informe emitido por el SMN advierte también por vientos intensos del sector oeste, que afectarán principalmente a la zona cordillerana de Neuquén.
Según las previsiones del organismo, las velocidades del viento se ubicarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora. Por su parte, las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h en algunos sectores.
Estas condiciones podrían generar reducción de visibilidad, caída de ramas o complicaciones en rutas de alta montaña, especialmente en pasos internacionales o zonas expuestas.
Recomendaciones
Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó seguir las actualizaciones del pronóstico y los avisos del Sistema de Alerta Temprana, ya que la intensidad del fenómeno podría variar en las próximas horas y generar condiciones adversas para la circulación y actividades en la cordillera de la Patagonia norte.
Además, emitió una serie de medidas entre las que se destaca:
- evitar actividades al aire libre durante las ráfagas intensas.
- asegurar objetos que puedan volarse.
- mantenerse informado a través de los canales oficiales.
- no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables.
- circular con precaución en rutas.
- evitar zonas inundables o cercanas a cauces de agua durante períodos de lluvias persistentes.
