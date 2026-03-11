Violenta pelea en un avión terminó con un pasajero detenido: "Tenía los ojos inyectados de sangre"

Testigos grabaron el tenso momento que se vivió en el interior del avión. Un oficial resultó herido.

El altercado ocurrió durante el embarque dentro del avión, cuando un pasajero discutía con su esposa y terminó enfrentándose con un oficial federal que viajaba de civil.

Un episodio de violencia sorprendió a los pasajeros y la tripulación en un vuelo comercial que partía desde Miami rumbo a Denver, en Estados Unidos. El conflicto comenzó durante el abordaje y escaló en cuestión de minutos hasta transformarse en un forcejeo dentro del avión .

La situación terminó con un funcionario federal herido y un pasajero detenido , luego de que intervinieran miembros de la tripulación y otras personas que se encontraban en la cabina.

El incidente ocurrió el viernes pasado en el vuelo WN 268 de la aerolínea Southwest Airlines. Según reportes policiales y testigos presentes en la aeronave, una discusión entre un hombre y su esposa derivó en una confrontación física con otro pasajero , que resultó ser un oficial del Departamento de Energía de Estados Unidos que viajaba de civil.

La escena generó momentos de gran tensión entre quienes intentaban acomodar su equipaje en los compartimientos superiores antes del despegue. Videos grabados por pasajeros circularon luego en redes sociales y muestran parte del enfrentamiento dentro del avión.

El agresor tenía “ojos inyectados de sangre” y “olor a alcohol”, informó el oficial en el reporte policial.

La discusión que desencadenó el violento episodio

El pasajero identificado como Marcial Martínez, de 32 años, mantenía una fuerte discusión con su esposa cuando el avión todavía se encontraba en proceso de embarque. La situación llamó la atención de varias personas que estaban cerca.

En ese momento, un oficial federal que viajaba como pasajero decidió intervenir al observar lo que consideró una conducta alterada y potencialmente peligrosa dentro de la aeronave.

una violenta pelea a bordo de un avión en Miami terminó con un oficial herido Testigos grabaron el momento en que varios pasajeros y auxiliares de vuelo reducen al agresor en el pasillo del avión, antes de que fuera detenido por las autoridades.

De acuerdo con el informe policial, el funcionario pidió al hombre que se calmara y tomara asiento. Sin embargo, el pedido no logró desactivar el conflicto. Martínez respondió de forma agresiva y comenzó un intercambio verbal que rápidamente escaló.

Testigos relataron que el hombre gritaba y empujaba al oficial. En las grabaciones se escucha cómo el pasajero le exige que deje de tocarlo mientras intenta apartarlo. También se lo oye gritar el nombre de una mujer que se encontraba detrás del funcionario, en medio de insultos y amenazas.

Una mujer, que parecía ser su pareja, intentaba sujetarlo del brazo y calmarlo. El intento de contención tampoco logró frenar la situación, que seguía sumando tensión en un espacio reducido y lleno de pasajeros.

El altercado dentro de la cabina

Pocos minutos después la confrontación se volvió física. El oficial intentó desplazar al hombre hacia la salida del avión con la ayuda de auxiliares de vuelo y otros pasajeros.

Las imágenes muestran un forcejeo mientras varias personas rodean la escena. En medio del tumulto, una mujer gritaba que dejaran al pasajero tranquilo, lo que aumentó todavía más la confusión dentro de la cabina.

una violenta pelea a bordo de un avión en Miami terminó con un oficial herido

En ese contexto también intervino un joven que intentó acercarse a Martínez. La situación derivó en otra discusión paralela cuando la madre del joven aseguró que su hijo había recibido un golpe al pasar por el pasillo.

El ambiente se volvió caótico. Gritos, empujones y acusaciones cruzadas se mezclaban en el interior del avión, mientras la tripulación intentaba recuperar el control.

La prioridad de las azafatas era evitar que el conflicto siguiera escalando y garantizar la seguridad del resto de los pasajeros, muchos de los cuales permanecían de pie intentando observar lo que ocurría.

Todo terminó con un pasajero detenido

Finalmente, el oficial logró inmovilizar a Martínez. Con ayuda de miembros de la tripulación y otros pasajeros, el hombre fue reducido en el pasillo del avión.

En medio de la tensión, el funcionario le ordenó que colocara las manos detrás de la espalda para poder controlarlo. Para ese momento, el pasajero parecía haber bajado el nivel de agresividad, aunque seguía cuestionando lo que estaba ocurriendo y preguntaba si la policía había sido llamada.

Una mujer que se encontraba cerca, aparentemente su pareja, lloraba y pedía que lo dejaran ir. La tripulación intervino de inmediato para ordenar la cabina. Una azafata pidió silencio y solicitó a todos los pasajeros que regresaran a sus asientos mientras se completaba el procedimiento.

Según el informe presentado por el oficial federal, el hombre mostraba ojos enrojecidos y un fuerte olor a alcohol, indicios que podrían explicar su comportamiento alterado.

Tras la discusión, Martínez fue detenido por cargos de agresión e intoxicación desordenada. Las autoridades lo trasladaron al Centro Correccional Turner Guilford, en Florida.