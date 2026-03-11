Imputaron a un camionero por el choque en Ruta 7 que terminó con la vida de dos trabajadores estatales

La fiscalía lo acusó de homicidio culposo agravado. Conducía un camión con combustible y, según la investigación, no tenía la licencia habilitante para ese tipo de vehículo.

Un camionero fue imputado por la muerte de dos trabajadores estatales que fallecieron tras un violento choque ocurrido en la Ruta 7 , en cercanías de San Patricio del Chañar . Para la fiscalía, el conductor perdió el control del pesado vehículo , invadió el carril contrario y provocó el impacto fatal, mientras manejaba sin la licencia correspondiente para ese tipo de transporte.

La acusación fue formulada este miércoles por la fiscal del caso Guadalupe Inaudi durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial. Allí expuso que el conductor del camión, identificado como E. E. B., no contaba con la licencia habilitante tipo E-1, que es la requerida para conducir camiones con semirremolque.

Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el siniestro ocurrió el 1 de agosto de 2025, alrededor de las 8.30, en la intersección de la Ruta 7 y la Picada 16, uno de los accesos a la localidad de San Patricio del Chañar.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el imputado conducía un camión Iveco modelo Strail con un semirremolque que transportaba combustible refinado. Circulaba desde la ciudad de Añelo en dirección a San Patricio del Chañar.

La fiscal detalló que el vehículo avanzaba a una velocidad aproximada de 88 kilómetros por hora cuando, al llegar a la intersección, el conductor perdió el control del camión.

En ese momento, el transporte pesado invadió el carril contrario de circulación y terminó impactando de frente contra un utilitario Mercedes Benz Sprinter que circulaba en sentido opuesto.

El impacto fue de tal magnitud que provocó la muerte de dos de los ocupantes del utilitario.

Quiénes eran las víctimas

El vehículo utilitario era conducido por Juan Andrés Ceferino Fuentes, quien falleció como consecuencia del choque. En el asiento del acompañante viajaba Horacio Cofré, quien también murió producto de las graves lesiones sufridas.

En la parte trasera del rodado viajaba un tercer ocupante que sobrevivió al siniestro, aunque sufrió politraumatismos y debió recibir atención médica.

El caso generó conmoción en el ámbito estatal provincial, ya que las víctimas eran trabajadores de la administración pública.

Los delitos atribuidos

Durante la audiencia, Inaudi imputó al camionero el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, por conducir sin la licencia habilitante correspondiente y por haber más de una víctima fatal.

El último choque fatal en la ruta 7 se cobró la vida de dos estatales.

La acusación se vincula con las muertes de Fuentes y Cofré. Además, el Ministerio Público Fiscal le atribuyó el delito de lesiones culposas graves agravadas por conducción imprudente y antirreglamentaria y por hacerlo sin licencia habilitante, en relación con la persona que resultó herida. Ambas imputaciones fueron formuladas en concurso ideal y en calidad de autor.

Durante la audiencia, los abogados querellantes que representan a las familias de las víctimas manifestaron su adhesión al planteo realizado por la fiscalía.

Como parte de las medidas cautelares, el MPF solicitó que el acusado tenga prohibido salir del país y que deba presentarse una vez por semana en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, lugar donde reside actualmente.

El pedido fue planteado por un plazo de seis meses mientras avanza la investigación. La jueza de garantías Natalia Pelosso avaló la formulación de cargos presentada por la fiscalía y también hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas.

Además, fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación penal preparatoria, período en el que se buscará reunir las pruebas necesarias para determinar con precisión las circunstancias del choque y las responsabilidades del conductor imputado.